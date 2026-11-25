Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng tiếp và làm việc với Giáo sư, nghệ sĩ Trần Nham, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Học viện Mỹ thuật Trung Quốc và các cộng sự

Từ chương trình nghệ thuật đêm giao thừa, hợp tác sản xuất phim Việt - Trung đến triển lãm công nghệ số và trình diễn robot, những gợi mở của Giáo sư, nghệ sĩ Trần Nham cho thấy tiềm năng rộng mở của hợp tác văn hóa trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Công nghệ đang làm thay đổi phương thức sáng tạo và trải nghiệm nghệ thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực làm chủ kỹ thuật, tư duy thẩm mỹ và khả năng chuyển hóa bản sắc văn hóa thành ngôn ngữ đương đại.

Vạn Xuân và yêu cầu đổi mới ngôn ngữ truyền hình

Trao đổi về chương trình Vạn Xuân của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), dự kiến phát sóng trong đêm giao thừa sắp tới, nghệ sĩ Trần Nham cho rằng cần nhìn nhận chương trình trong tính chất đặc thù của nó, không phải theo tiêu chí của một sản phẩm giải trí.

Đây là chương trình tổng hợp đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, những thành tựu của đất nước trong năm qua và tầm nhìn cho năm tới, qua đó chuyển tải thông điệp của Nhà nước tới người dân.

Với một chương trình có quy mô và chức năng như vậy, ý tưởng sáng tạo mới là điểm khởi đầu. Năng lực công nghệ, kỹ thuật và tổ chức sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa ý tưởng.

Theo nghệ sĩ Trần Nham, đội ngũ sáng tạo Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng những ý tưởng tốt, nhưng thành công của chương trình còn phụ thuộc rất lớn vào trình độ kỹ thuật và năng lực triển khai.

Ông ước tính ý tưởng sáng tạo quyết định khoảng 50% thành công, 50% còn lại thuộc về năng lực kỹ thuật và tổ chức sản xuất.

Nhận định này gợi ra một vấn đề đáng suy ngẫm đối với mỹ thuật truyền hình. Một ý tưởng giàu cảm xúc, có chiều sâu văn hóa cần được nâng đỡ bằng hệ thống công nghệ tương xứng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng

Thiết kế sân khấu, ánh sáng, hình ảnh, âm thanh, chuyển động cơ khí và kỹ thuật truyền dẫn phải được tính toán như những thành tố trong cùng một chỉnh thể. Khi các yếu tố ấy vận hành đồng bộ, không gian truyền hình có thể vượt khỏi giới hạn của trường quay vật lý, tạo nên những trải nghiệm thị giác mới cho công chúng.

Giáo sư Trần Nham cho rằng, văn hóa truyền thống vốn có những giá trị bền vững, khó thay đổi qua từng năm. Công nghệ và kỹ thuật mới giúp người sáng tạo tìm ra những phương thức tiếp cận khác, làm mới cách thể hiện những chất liệu quen thuộc.

Sáng tạo là bước khởi đầu, còn quá trình liên tục cập nhật và ứng dụng công nghệ mới tạo điều kiện để tác phẩm đạt tới những đột phá về hình thức biểu đạt.

Tuy nhiên, với một chương trình chào Xuân mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần cộng đồng như Vạn Xuân, hiệu ứng công nghệ không phải đích đến cuối cùng.

Giá trị lâu dài của chương trình cần được đo bằng những tác phẩm có sức sống qua thời gian, những ca khúc hay, điệu múa đẹp, tiểu phẩm sâu sắc, để 10 năm hay 20 năm sau, thế hệ trẻ vẫn có thể nghe lại, xem lại và cảm nhận niềm xúc động, tự hào.

Một yêu cầu khác được nghệ sĩ Trần Nham nhấn mạnh là thay đổi phương thức tiếp cận công chúng trong môi trường truyền thông số. Trước đây, trải nghiệm xem trực tiếp tại trường quay thường được đánh giá cao hơn việc theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Nhưng với sự phát triển của thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và AI, người xem qua màn hình có thể bước vào một thế giới hình ảnh vừa chân thực vừa giàu tính tưởng tượng. Ranh giới giữa không gian biểu diễn thực và không gian được kiến tạo bằng công nghệ ngày càng trở nên linh hoạt.

Ông dẫn kinh nghiệm từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Đội ngũ đạo diễn chương trình Xuân Vãn chỉ khoảng 50 người, trong khi lực lượng kỹ thuật phục vụ lên tới khoảng 700 người.

Tỉ lệ nhân lực này cho thấy quy mô đầu tư và vai trò của hạ tầng kỹ thuật trong một chương trình truyền hình nghệ thuật lớn. Phía sau những hình ảnh xuất hiện trên màn hình là hệ thống vận hành phức hợp, đòi hỏi sự phối hợp giữa sáng tạo nội dung, kỹ thuật hình ảnh, công nghệ số và tổ chức sản xuất.

Cách đây 5 năm, khi CCTV thành lập Trung tâm Truyền thông số và nền tảng video ngắn Yangshipin, không ít người còn bày tỏ sự e ngại. Nhưng hiện nay, đây đã trở thành một lực lượng truyền thông chủ lực.

Trong các chương trình Xuân Vãn, bên cạnh hệ thống máy quay truyền hình, trường quay còn bố trí từ 20 đến 60 điện thoại di động để phát trực tiếp (livestream) lên các nền tảng mạng xã hội.

Sự thay đổi này xuất phát từ thói quen tiếp nhận nội dung của công chúng trẻ. Những người sinh sau năm 1990, 2000 không còn chờ đợi trước màn hình tivi để theo dõi toàn bộ chương trình. Họ tiếp cận thông tin qua những video ngắn từ 10 đến 30 giây trên điện thoại, với nhịp độ nhanh và nhiều lựa chọn nội dung.

Theo nghệ sĩ Trần Nham, thế hệ trẻ không thờ ơ với lịch sử hay truyền thống; họ cần những phương thức kể chuyện phù hợp hơn với thói quen và khả năng tiếp nhận của mình.

Từ kinh nghiệm ấy, ông cho rằng các cơ quan báo in truyền thống đang chuyển đổi số cần nhanh chóng nắm bắt những công cụ truyền thông tiên tiến, lựa chọn nền tảng phù hợp để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Tại Trung Quốc, sau khi sáp nhập hệ thống phát thanh và truyền hình thành Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), đơn vị này đã phát triển thành cơ quan truyền thông chủ lực hàng đầu. Video ngắn trên nền tảng số hiện là một trong những phương thức truyền thông hiệu quả nhất.

Giáo sư, nghệ sĩ Trần Nham, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Học viện Mỹ thuật Trung Quốc

Những kinh nghiệm này gợi mở cho các cơ quan báo chí Việt Nam yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức sản xuất và phân phối nội dung. Chuyển đổi số không chỉ là đưa sản phẩm truyền thống lên một nền tảng mới.

Đó là quá trình tổ chức lại tư duy nội dung, hình thức thể hiện, công nghệ sản xuất và mối quan hệ với công chúng. Với các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh, không gian tương tác và những định dạng truyền thông linh hoạt sẽ ngày càng có ý nghĩa.

Mở rộng hợp tác điện ảnh và kết nối nghệ thuật quốc tế

Đối với đề xuất hợp tác sản xuất phim điện ảnh Việt Nam - Trung Quốc do Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nêu, nghệ sĩ Trần Nham đánh giá đây là ý tưởng có nhiều triển vọng.

Ông cho biết tại Trung Quốc, những đạo diễn tên tuổi như Trương Nghệ Mưu, hiện chuẩn bị dự án phim khoa học viễn tưởng ứng dụng AI và công nghệ 3D, hay Phùng Tiểu Cương đều tích cực tiếp cận các phương tiện sáng tạo mới.

“Mặc dù lịch trình của các đạo diễn hàng đầu tại Trung Quốc thường rất kín nên tôi chưa thể hứa chắc chắn ngay, nhưng sau khi trở về, tôi sẽ nỗ lực kết nối với họ để thúc đẩy cơ hội hợp tác”, nghệ sĩ Trần Nham chia sẻ.

Bên cạnh phương án kết nối trực tiếp với các đạo diễn Trung Quốc, ông đề xuất một hướng hợp tác rộng hơn. Theo đó, Ủy ban Nghệ thuật Số thuộc Ủy ban Nghệ thuật Olympic Quốc tế (WOAC) có thể làm cầu nối với Việt Nam, mời các đạo diễn uy tín từ châu Âu hoặc Mỹ tham gia sản xuất một bộ phim chung.

Theo Trần Nham, Ủy ban Nghệ thuật Số thuộc Ủy ban Nghệ thuật Olympic Quốc tế hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gồm điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, thi ca và mỹ thuật. Hiện nay, mỹ thuật được lựa chọn làm lĩnh vực tiên phong bởi đây là chuyên môn sâu của ông, song tổ chức có tiềm lực và nguồn lực để kết nối các hoạt động sản xuất phim ảnh.

Đề xuất này mở ra khả năng tiếp cận hợp tác điện ảnh theo hướng đa phương, huy động năng lực sáng tạo và nguồn lực chuyên môn từ nhiều nền công nghiệp điện ảnh.

Trong môi trường sản xuất hiện đại, AI, công nghệ 3D và các công cụ tạo hình số có thể hỗ trợ quá trình phát triển kịch bản hình ảnh, thiết kế bối cảnh, xây dựng thế giới điện ảnh và tổ chức sản xuất.

Dẫu vậy, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong một ý tưởng nghệ thuật đủ sức thuyết phục, gắn với câu chuyện và chiều sâu văn hóa của tác phẩm.

Với điện ảnh Việt Nam, hợp tác quốc tế cần hướng tới việc nâng cao năng lực sáng tạo, mở rộng thị trường và đưa câu chuyện Việt Nam đến với công chúng rộng lớn hơn.

Những yếu tố lịch sử, di sản, phong tục, cảnh quan và đời sống đương đại của Việt Nam có thể trở thành nguồn chất liệu giàu tiềm năng. Khi được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, những câu chuyện mang bản sắc Việt có khả năng tham gia vào cuộc đối thoại văn hóa toàn cầu.

Nghệ sĩ Trần Nham tặng Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cuốn sách tuyển tập các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của mình