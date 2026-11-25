'Thương ca tiếng Việt' –Tôn vinh vẻ đẹp tiếng mẹ đẻ tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Thương ca tiếng Việt” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mang đến những giai điệu sâu lắng, tha thiết, tôn vinh vẻ đẹp và sự giàu có của tiếng Việt – tiếng nói gắn kết bao thế hệ người Việt Nam. Qua âm nhạc giàu cảm xúc, tiết mục khơi dậy tình yêu tiếng mẹ đẻ, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy giá trị tiếng Việt trong đời sống hôm nay.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuong-ca-tieng-viet-ton-vinh-ve-dep-tieng-me-de-tai-muon-sac-viet-nam-1767636.html