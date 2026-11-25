Gốm Kim Lan.

Kim Lan là một làng gốm cổ, gần làng Bát Tràng, cách trung tâm Hà Nội chừng 20km. Sau sáp nhập, làng bây giờ thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội, bên dòng sông Hồng. Ấn tượng đầu tiên sau những con đường quanh co, nhộn nhịp xe ô tô chở đồ gốm là một vẻ đẹp của một làng nghề trù phú, vừa khang trang, khá giả, vừa vẫn giữ được sự truyền thống, cổ xưa.

Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, người được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026, hướng dẫn chúng tôi thăm bảo tàng gốm. Và câu chuyện buổi sáng hôm ấy đã đặc biệt thú vị hơn khi chúng tôi được Nghệ nhân Đào Việt Bình đưa đến gặp “pho sử sống” của làng – cụ Nguyễn Việt Hồng.

Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình.

Kim Lan là trường hợp hiếm hoi mà lịch sử làng nghề không chỉ được kể lại bằng truyền ngôn, gia phả, mà còn được “chứng thực” bằng những tầng di vật khảo cổ học phong phú. Từ các cuộc khai quật và nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác khảo cổ học Việt Nam-Nhật Bản, hàng vạn mảnh gốm, khuôn đúc, dấu tích lò nung cổ đã được phát hiện, có niên đại trải dài từ thế kỷ VIII-IX đến thế kỷ XVIII.

Bây giờ, những hố khai quật khảo cổ học vẫn đang được bảo tồn ở Kim Lan. Qua tư liệu lịch sử và dấu vết khảo cổ, các nhà khoa học cho rằng đây là một làng nghề truyền thống có lịch sử lâu đời, được biết đến là nơi sản xuất gốm sứ cho kinh thành Thăng Long xưa. Nghề gốm ở đây bắt đầu từ thế kỷ VIII và phát triển hưng thịnh cho đến thế kỷ XVIII.

Cụ Nguyễn Việt Hồng nhớ lại, sau những trận lụt, người dân ở khu vực này nhặt được nhiều mảnh gốm cổ và những chiếc lọ đựng tiền cổ. Năm 2000, nhóm 5 lão nghệ nhân đã gửi thư tới Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, thông báo về những mảnh gốm và các hiện vật thu thập được. Sau đó, các cuộc khai quật khảo cổ học được tiến hành và trang sử về làng gốm cổ Kim Lan đã được dựng lại.

Trong số các nhà khoa học về đây làm việc, Tiến sỹ Nishimura Masanari là người gắn bó với Kim Lan nhất. Từ việc thiết kế, quyên góp kinh phí để xây dựng bảo tàng, tới việc sắp xếp hiện vật, viết lời giới thiệu… đều do cố tiến sỹ người Nhật Bản nặng lòng với gốm cổ Việt Nam ấy thực hiện.

Những công trình và tư liệu nghiên cứu của Nishimura Masanari đã góp phần quan trọng trong việc xác lập vị trí của Kim Lan trên bản đồ khảo cổ học gốm sứ Việt Nam. Việc một học giả quốc tế gắn bó lâu dài với Kim Lan cũng cho thấy giá trị khoa học vượt ra ngoài phạm vi địa phương của làng gốm này.

5 người già ở Kim Lan cùng tiến sỹ Nhật Bản xây bảo tàng gốm cổ cho làng đã được trao tặng “Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội” năm 2013.

Ra đời từ hàng nghìn năm trước, điều làm nên sự khác biệt của gốm Kim Lan đó là sản phẩm không cầu kỳ về chi tiết mà đơn giản, hài hòa, tạo sự tiện dụng. Làng gốm Kim Lan sản xuất sản phẩm chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

Nghệ nhân Đào Việt Bình cho hay gốm Kim Lan độc đáo bởi có khả năng phát quang khi gặp ánh sáng, bí quyết tạo nên độ xuyên sáng của gốm nằm ở nguyên liệu và kỹ thuật nung chính xác.

Đất phải được tinh lọc, loại bỏ hoàn toàn tạp chất trước khi nung ở nhiệt độ gần 1.300 độ C. Khi đạt chuẩn, gốm trong suốt như bóng đèn LED; nếu nhiệt độ thấp hơn, ánh sáng sẽ ngả vàng hoặc không thể xuyên qua.

“Người thợ không chỉ cần sự khéo léo mà còn phải trải qua nhiều năm lao động, đúc kết kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về đặc tính của đất, men và lửa thì mới làm nên sản phẩm gốm,” - Nghệ nhân Đào Việt Bình chia sẻ.

Ông bảo rằng để tạo giá trị bền vững thì cần phải kết hợp được truyền thống với sáng tạo, sản xuất với thị trường; phải gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gắn lợi ích của từng gia đình với sự phát triển chung của cộng đồng làng nghề.

Sản phẩm gốm của làng gốm Kim Lan.

Từ suy nghĩ đó, năm 1999, khi nghề gốm mới tái lập một thời gian ngắn ở làng với các sản phẩm và công nghệ lò hộp (đốt than) còn thô sơ, anh đã tìm lên học nghề tại Bát Tràng - nơi nhiều thế hệ người Kim Lan đã làm việc trong các công đoạn của nghề gốm. Anh mong muốn mình có thể sáng tạo mẫu mã, có thể mở ra hướng đi mới.

Trải qua biết bao thất bại, có những lúc tưởng như phải bỏ cuộc, Nghệ nhân Đào Việt Bình đã tìm ra con đường tạo dựng sản phẩm gốm ngay trên đất Kim Lan, đứng vững trên thị trường. Đến nay, sản phẩm chủ lực từ cơ sở mang tên anh có thể kể đến là dòng men rạn hoàng kim được phát triển dựa trên những bài men cổ như men rạn đàn (rạn từ trong nguyên liệu đất), rạn Lý-Trần (rạn từ men), rạn Chu đậu, men ngọc cổ…

Từ năm 2021 đến nay, cơ sở gốm của anh liên tục có các sản phẩm được công nhận các danh hiệu như sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao… Năm 2025, Nghệ nhân Đào Việt Bình được trao danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình, lợi thế của Kim Lan không nằm ở quy mô hay sự sầm uất, mà ở tính nguyên bản. Đây là điều kiện phù hợp để phát triển các loại hình du lịch có giá trị gia tăng cao như du lịch trải nghiệm làng nghề, du lịch giáo dục-nghiên cứu, du lịch văn hóa dành cho nhóm khách nhỏ, khách quốc tế lưu trú dài ngày hoặc khách nội địa có nhu cầu tìm hiểu chiều sâu di sản.

Trong bối cảnh phát triển du lịch văn hóa-di sản, nghệ nhân Kim Lan giữ vai trò then chốt khi trở thành điểm kết nối trực tiếp giữa du khách và bản chất của nghề gốm truyền thống. Việc du khách được quan sát, trải nghiệm và lắng nghe câu chuyện nghề từ chính nghệ nhân không chỉ nâng cao giá trị trải nghiệm, mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững, giúp làng nghề tiếp tục tồn tại trong dòng chảy hiện đại.