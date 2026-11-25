Phát biểu khai mạc Festival, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban tổ chức Festival nhấn mạnh, ẩm thực không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là ký ức quê hương, hương vị cội nguồn, kết tinh từ thiên nhiên, bàn tay lao động và tâm hồn con người. Trong mỗi món ăn chứa đựng câu chuyện về một miền đất, dấu ấn của cộng đồng cùng những giá trị văn hóa, phong tục, tập quán được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt Hội thi ẩm thực cho đội thi đến từ thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Diễn ra từ ngày 25 đến 29/11/2026, Festival quy tụ những món ăn tiêu biểu, sản vật đặc sắc cùng sự tham gia của các nghệ nhân, đầu bếp. Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là ngày hội ẩm thực mà còn là không gian giao lưu, kết nối văn hóa, tôn vinh các giá trị truyền thống và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Trưởng Ban tổ chức Festival Lại Quốc Tĩnh cho rằng, trong xu hướng phát triển du lịch hiện đại, ẩm thực cần được nâng tầm thành sản phẩm du lịch đặc trưng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực kinh tế có giá trị bền vững. Việc phát triển các sản phẩm ẩm thực bài bản sẽ góp phần mở rộng thị trường cho nông sản địa phương, tạo sinh kế cho cộng đồng, nâng cao thu nhập cho nghệ nhân, thúc đẩy các ngành nghề truyền thống và dịch vụ du lịch cùng phát triển.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận tri ân, động viên các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng Festival. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Đối với Tuyên Quang, Festival là cơ hội mở rộng liên kết vùng, kết nối các sản phẩm du lịch, đưa tinh hoa ẩm thực trở thành lời mời gọi hấp dẫn đối với du khách. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi nghệ nhân sẽ là một người kể chuyện văn hóa, mỗi gian hàng là một đại sứ của quê hương, mỗi món ăn là một lời mời gọi chân thành đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Du khách và người dân tham quan, mua sắm, tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các tỉnh, thành phố tại Festival. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Trong khuôn khổ Festival diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực, đặc sản vùng miền; giao lưu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực và hội thi ẩm thực. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, quảng bá sản phẩm thế mạnh; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Trải nghiệm các hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

20/11/2026 22:13

Festival Tinh hoa Ẩm thực miền Bắc lần thứ nhất năm 2026 diễn ra đến hết ngày 29/11, với thông điệp Ẩm thực kết nối – Văn hóa thăng hoa – Du lịch phát triển!, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực, tăng cường liên kết giữa các địa phương và quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến đông đảo du khách.