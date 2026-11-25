Với nhạc sĩ Doãn Nho, hành trình nghệ thuật gắn bó mật thiết với cuộc đời quân ngũ. Những năm tháng sống, chiến đấu trong môi trường quân đội, trải qua hai cuộc kháng chiến và chứng kiến nhiều gian khổ, hy sinh đã bồi đắp vốn sống, tình cảm với đất nước, con người và đồng đội, trở thành nguồn chất liệu quan trọng trong quá trình sáng tác.

Phim tài liệu “Niềm tin dưới bóng cờ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất khai thác những hồi ức ấy, đưa người xem đến gần hơn với thế giới tinh thần đã nuôi dưỡng âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho.

Qua câu chuyện về cuộc đời, những trải nghiệm quân ngũ và hành trình sáng tạo, bộ phim khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ luôn gắn bó với lý tưởng, tình yêu Tổ quốc và những giá trị được hun đúc từ thực tiễn.

Một cảnh trong phim tài liệu "Niềm tin dưới bóng cờ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân

Trong mạch kể của bộ phim, hình ảnh người lính và người nghệ sĩ hòa quyện, bổ sung cho nhau. Những trải nghiệm chiến tranh, tình đồng chí, đồng đội và đời sống quân ngũ được đặt trong mối liên hệ với các tác phẩm âm nhạc, góp phần làm rõ cội nguồn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho.

Đây cũng là hướng tiếp cận được Thượng úy Nguyễn Mai Anh, tác giả kịch bản, lựa chọn khi xây dựng bộ phim. Chị cho biết điều quan tâm là tìm được mối liên hệ giữa những gì nhân vật trải qua trong cuộc đời người lính với cảm xúc được gửi gắm vào âm nhạc.

Theo tác giả kịch bản, điều để lại nhiều ấn tượng ở nhạc sĩ Doãn Nho là niềm tin bền bỉ, được gìn giữ qua những chặng đường cuộc đời. Niềm tin ấy gắn với Tổ quốc, Quân đội, đồng đội và hiện diện trong âm nhạc. Đây cũng là mạch cảm xúc được chị gửi gắm xuyên suốt bộ phim, giúp người xem cảm nhận phía sau những giai điệu là đời sống, trải nghiệm và cách nhìn của người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Để chuyển tải những hồi ức chiến tranh và đời sống quân ngũ lên màn ảnh, ê-kíp thực hiện chú trọng kết hợp tư liệu lịch sử với câu chuyện cá nhân, hướng tới cách kể vừa có chiều sâu, vừa tạo sự gần gũi với khán giả hôm nay.

Đại úy Nguyễn Diệu Hoa, đạo diễn bộ phim, cho biết ký ức chiến tranh không chỉ bao gồm các sự kiện lịch sử mà còn chứa đựng trải nghiệm, mất mát và cảm xúc riêng của mỗi con người. Vì vậy, trong quá trình xử lý chất liệu, chị chú trọng độ chính xác của tư liệu, đồng thời tìm kiếm những chi tiết đời thường có sức gợi như kỷ vật, câu chuyện về đồng đội hay những khoảng lặng khi nhân vật hồi tưởng.