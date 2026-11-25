Tối 24/11, sân vận động Mỹ Đình trở nên náo nhiệt với concert Muôn sắc Việt Nam. Giữa "biển" người cùng hòa giọng và tận hưởng những màn trình diễn trên sân khấu, sự xuất hiện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh và Á hậu Phương Nghi nhận được sự chú ý.

Nếu trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, ba cô gái gây ấn tượng bởi vẻ đẹp và phong thái tự tin thì tại concert, họ xuất hiện với tâm thế của những khán giả trẻ yêu âm nhạc. Những màn trình diễn được đầu tư công phu và sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với chất liệu truyền thống mang đến cho các người đẹp nhiều trải nghiệm thú vị.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Hoa hậu Yến Trang (giữa), Á hậu Khánh Linh (ngoài cùng, bên phải) và Á hậu Phương Nghi rạng rỡ tại "Muôn sắc Việt Nam".

Với Hoa hậu Yến Trang, đây là dịp để cô trực tiếp cảm nhận 'sức nóng' của một concert quy mô lớn tại Mỹ Đình. Người đẹp không giấu được sự hào hứng khi nhắc đến những nghệ sĩ mà mình mong chờ, đặc biệt là Tùng Dương và Đông Hùng. Đây đều là những giọng ca có cá tính âm nhạc riêng, sở hữu khả năng trình diễn giàu cảm xúc và dễ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu.

Hoa hậu Yến Trang xúc động trước những màn trình diễn đặc sắc.

Trong khi đó, Á hậu Khánh Linh lại dành sự quan tâm đặc biệt đến cách chương trình đưa văn hóa truyền thống vào một không gian giải trí hiện đại. Theo cô, việc người trẻ sẵn sàng dành thời gian, công sức để tham gia những sự kiện âm nhạc lớn cũng mở ra cơ hội để các giá trị văn hóa dân tộc được tiếp cận theo cách gần gũi hơn.

Người đẹp cho rằng không nhất thiết phải tìm đến những hình thức truyền tải quá trang trọng, văn hóa vẫn có thể chạm đến khán giả thông qua âm nhạc, hình ảnh và những trải nghiệm mà họ yêu thích. Khi những chất liệu truyền thống xuất hiện trong một concert sôi động, người trẻ sẽ có thêm động lực tìm hiểu về lịch sử và bản sắc dân tộc.

Á hậu Khánh Linh khẳng định mình sẽ cố gắng để góp phần nhỏ bé vào phát triển văn hoá nước nhà.

Á hậu Phương Nghi cũng có chung sự quan tâm với đàn chị. Với cô, điều khiến văn hóa Việt Nam trở nên đặc biệt chính là sự phong phú, đa dạng và những giá trị cội nguồn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, người đẹp tin rằng thế hệ trẻ không nên chỉ dừng lại ở việc tự hào về những gì cha ông để lại, mà cần chủ động tiếp nối bằng sự sáng tạo và trí tuệ của mình.

Á hậu Phương Nghi.

Những chia sẻ của ba người đẹp cho thấy một góc nhìn khá thú vị: Tình yêu văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó đơn giản là sự tò mò trước một tiết mục âm nhạc mang âm hưởng dân gian, cảm giác tự hào khi nghe một ca khúc về quê hương hay niềm hào hứng khi được hòa mình vào một sự kiện tôn vinh bản sắc Việt.

Với khoảng 50.000 khán giả cùng góp mặt, Muôn sắc Việt Nam mang đến một bầu không khí sôi động, nơi âm nhạc trở thành điểm kết nối những người có chung tình yêu dành cho đất nước. Còn với Yến Trang, Khánh Linh và Phương Nghi, đêm concert không chỉ là dịp tận hưởng những màn trình diễn yêu thích mà còn là trải nghiệm để mỗi người thêm suy ngẫm về cách thế hệ mình có thể gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống.