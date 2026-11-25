Chương trình chiếu phim "Long Thành cầm giả ca" và giao lưu tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM

Chiều 25.11, tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM, chương trình chiếu phim Long Thành cầm giả ca và giao lưu với nhà thiết kế phục trang phim được tổ chức trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác quốc tế Female Landscape của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo Điện ảnh UNESCO.

Chương trình có sự tham gia của Tiến sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà - nhà thiết kế phục trang phim Long Thành cầm giả ca và NSND Đào Bá Sơn - đạo diễn phim.

Hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM phối hợp với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM tổ chức, nhằm tiếp nối tinh thần hợp tác trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu quá trình sáng tạo một tác phẩm điện ảnh, đặc biệt ở lĩnh vực thiết kế phục trang phim lịch sử.

Phục trang kể câu chuyện nhân vật

Long Thành cầm giả ca là bộ phim do Hãng phim Giải Phóng sản xuất năm 2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phim do đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn thực hiện, kịch bản của nhà văn Văn Lê, lấy cảm hứng từ thi phẩm Long thành cầm giả ca - Bài ca người gảy đàn thành Thăng Long của Đại thi hào Nguyễn Du.

Một số hình ảnh trong phim

Tác phẩm tái hiện đời sống văn hóa, xã hội và thân phận con người Thăng Long trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động từ năm 1783 đến 1813. Phim nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế, trong đó có các giải thưởng ở hạng mục thiết kế mỹ thuật, phục trang.

Đây cũng là một trong ba tác phẩm của đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017.

Sau khi xem phim, các diễn giả cùng sinh viên trao đổi về quá trình nghiên cứu, xây dựng hình ảnh nhân vật, lựa chọn chất liệu, màu sắc phục trang và những yếu tố góp phần tạo nên không gian văn hóa Việt trong tác phẩm.

Khán giả xem phim

Chia sẻ về quá trình thực hiện trang phục cho phim, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, khi tiếp nhận kịch bản, bà chú ý đến chi tiết nhân vật Cầm trình diễn đàn và hát qua bảy lần, tương ứng với những chặng đời khác nhau, từ cô gái học đàn, học hát đến ca nương nổi tiếng của kinh thành, rồi những năm tháng cuối đời.

Từ chi tiết này, nhà thiết kế đặt vấn đề về sự thay đổi trang phục theo từng giai đoạn cuộc đời nhân vật, làm sao để trang phục vừa phù hợp bối cảnh, vừa thể hiện được tâm trạng, số phận và những biến chuyển của thời cuộc.

Quang cảnh chương trình giao lưu sau buổi chiếu

Theo bà, phục trang không đơn thuần là yếu tố tạo hình mà còn góp phần kể câu chuyện của nhân vật và phản ánh một giai đoạn lịch sử.

Trong quá trình thực hiện, ê kíp đã sử dụng nhiều chất liệu truyền thống, trong đó có lụa tơ tằm từ các làng nghề Vạn Phúc, La Khê. Những bộ trang phục được chăm chút từ áo, yếm, khăn lụa đến các chi tiết phụ kiện, với sự tham gia của nghệ nhân, thợ thủ công ở nhiều lĩnh vực.

NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà nhớ lại, các nghệ nhân đã hỗ trợ ê kíp trong quá trình chế tác trang phục và phụ kiện, từ dệt vải, làm nón đến chế tác trang sức. Một số chi tiết được lựa chọn dựa trên đặc điểm thân phận, vị trí xã hội và tính cách nhân vật, qua đó góp phần hoàn thiện hình ảnh trên phim.

Đối với nhân vật Cầm, việc xây dựng hình ảnh cũng được thực hiện từ quá trình tìm hiểu các tư liệu lịch sử, hình ảnh, hiện vật và những biểu tượng văn hóa. Nhà thiết kế cho biết, việc nghiên cứu trang phục thời xưa gặp nhiều khó khăn do tư liệu hình ảnh và hiện vật còn hạn chế.

NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ

Ê kíp đã đến nhiều nơi để tìm hiểu, ghi chép, tham khảo các hình tượng nghệ thuật dân gian, trong đó có tượng Ngọc Nữ ở chùa Dâu, làm cơ sở cho quá trình sáng tạo hình ảnh nhân vật.

Bên cạnh tư liệu, những trao đổi với các nhà nghiên cứu cũng góp phần định hình cách tiếp cận. Nhà thiết kế cho biết, trong quá trình tìm kiếm hình ảnh trang phục, bà từng được nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng gợi ý hình dung hình ảnh người nam qua tinh thần gốm hoa nâu, người nữ qua gốm men lam. Những gợi mở này trở thành một trong các tham khảo trong quá trình xây dựng tạo hình cho bộ phim.

Tìm cách kể câu chuyện Việt bằng hình ảnh

NSND Đào Bá Sơn cho rằng, phục trang có vai trò quan trọng trong việc thể hiện tính cách nhân vật, góp phần tạo nên sắc màu và không gian của bộ phim. Sự lựa chọn màu sắc, chất liệu, kiểu dáng cần được đặt trong mối quan hệ với bối cảnh lịch sử, tâm lý nhân vật và tổng thể thiết kế mỹ thuật.

Các nghệ sĩ tham gia giao lưu sau buổi chiếu phim

Ông đánh giá cao sự đồng hành của nhà thiết kế Nguyễn Thị Thu Hà trong quá trình thực hiện Long Thành cầm giả ca, từ nghiên cứu lịch sử đến những điều chỉnh cụ thể về màu sắc, hình thức trang phục cho từng nhân vật.

Theo đạo diễn, sự phối hợp giữa các bộ phận sáng tạo góp phần làm rõ tính cách, nội tâm nhân vật và tạo nên diện mạo chung của tác phẩm.

Một trong những vấn đề được ê kíp đặt ra khi thực hiện phim là làm sao tái hiện được hồn cốt văn hóa Việt trong bối cảnh lịch sử, từ cảnh trí, không gian đến phục trang. Đạo diễn Đào Bá Sơn cho biết, ê kíp đã lựa chọn thực hiện các cảnh quay tại Việt Nam, dù quá trình tìm kiếm bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thay vì đưa phim sang nước ngoài quay.

Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn kể lại quá trình làm phim

Trong quá trình tìm bối cảnh, ê kíp đã đi nhiều địa phương ở miền Bắc, khảo sát các công trình, không gian cổ. Một chi tiết được đạo diễn nhắc lại là hình ảnh giếng nước, được lựa chọn để thay đổi cách mở đầu và kết thúc câu chuyện, gắn với văn hóa làng quê Việt Nam.

Hình ảnh chiếc giếng trong phim được xây dựng với ý nghĩa biểu tượng, gợi vòng đời của nhân vật Cầm, từ tuổi trẻ đến những năm tháng cuối đời. Theo đạo diễn, các hình ảnh vòng tròn trong phim, từ giếng nước, cây đàn nguyệt đến những chi tiết khác, được đặt trong mối liên hệ với số phận, những biến động của cuộc đời và lịch sử.

Chương trình giao lưu cũng dành thời gian để sinh viên trao đổi trực tiếp với hai diễn giả về những vấn đề trong quá trình làm phim, mối quan hệ giữa đạo diễn và họa sĩ thiết kế, cách khai thác tư liệu lịch sử cũng như vai trò của các bộ phận sáng tạo trong một tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế mỹ thuật, trang phục cho phim trong bối cảnh hiện nay.

Sáng kiến Female Landscape được thành phố điện ảnh Łódź (Ba Lan) và thành phố điện ảnh Potsdam (Đức) khởi xướng từ năm 2022 trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố sáng tạo Điện ảnh UNESCO, hướng đến thúc đẩy bình đẳng giới và mở rộng cơ hội cho phụ nữ trong lĩnh vực nghe nhìn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng tặng hoa Tiến sĩ, NSƯT Lê Nguyên Đạt và ThS Huỳnh Công Khôi Nguyên, đại diện các đơn vị đồng hành hỗ trợ chương trình

Chương trình tập trung giới thiệu các tác phẩm do phụ nữ đảm nhận vai trò sáng tạo, tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn và đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể của điện ảnh. Những chuyên đề từng được triển khai gồm thiết kế âm thanh năm 2024, làm phim hoạt hình năm 2025 và nay là thiết kế phục trang.

Thông qua chương trình, TP. HCM tiếp tục đưa tinh thần sáng kiến Female Landscape vào bối cảnh điện ảnh Việt Nam, tạo thêm không gian trao đổi nghề nghiệp, giới thiệu các đóng góp sáng tạo của phụ nữ và giúp sinh viên tiếp cận những kinh nghiệm thực tế từ quá trình làm phim.