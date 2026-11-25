Tiết mục nghệ thuật mở màn do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang biểu diễn

Với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, chương trình mang đến không gian nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa ca múa, đơn ca, tốp ca, múa cổ điển, cải lương và diễn xướng dân gian.

Mở đầu chương trình, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang giới thiệu các tiết mục “Hào khí Việt Nam” (ca múa), “An Giang ơi” (đơn ca nam), “Mạch nguồn đoàn kết” (múa), “Tổ quốc trong ánh mặt trời” (đơn ca nữ) và “Đất nước vươn mình” (ca múa). Các tiết mục thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.

Tiết mục múa “Mạch nguồn đoàn kết” của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang

Tiếp nối chương trình, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long mang đến nhiều tiết mục đậm sắc thái văn hóa phương Nam như “Giọng hò phương Nam” (tốp ca múa), “Điệu đàn xưa mãi vọng về” (ca ra bộ), “Vĩnh Long mùa trăng đợi” (tốp ca nữ), “Heo Mani Mekhala” (múa cổ điển), “Lý vọng phu - Lý trèo đèo” (đơn ca), trích đoạn cải lương “Bão táp Nguyên Phong”, diễn xướng dân gian “Hát sắc bùa Phú Lễ”, cùng các tiết mục “Vĩnh Long ban mai” và “Vĩnh Long một dáng rồng”.

Các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long biểu diễn tại chương trình

Các đại biểu và khách tham quan không gian trưng bày triển lãm sách của Thư viện tỉnh An Giang tại Ngày hội

Thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống, chương trình không chỉ giới thiệu nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của mỗi địa phương mà còn tạo cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, chia sẻ và làm phong phú thêm hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Sự kết hợp giữa các tiết mục ca múa, cải lương và diễn xướng dân gian góp phần khắc họa sự đa dạng, giàu bản sắc của văn hóa Nam Bộ.

Chương trình “Hương sắc Việt Nam” là một trong những hoạt động giao lưu nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy kết nối văn hóa giữa các địa phương.