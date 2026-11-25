Tựa mình bên sườn Tây dãy Tây Côn Lĩnh, xã Cao Bồ (Tuyên Quang) được thiên nhiên ưu đãi khí hậu cùng thổ nhưỡng thuận lợi để cây chè Shan tuyết sinh trưởng.

Đây là một vùng trồng chè Shan tuyết nổi tiếng ở đất xứ Tuyên, với tổng diện tích gần 1.000ha, trong đó nhiều cây cổ thụ có tuổi đời từ 100 - 400 năm.

Địa phương có hơn 95% dân số là đồng bào Dao, những con người đã gắn bó với nghề trồng và chế biến chè qua nhiều thế hệ.

Khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, một số hộ dân bắt đầu khai thác giá trị văn hóa trà để phát triển các hoạt động du lịch trải nghiệm.

Các tour được xây dựng với nhiều hoạt động như trekking khám phá rừng già Tây Côn Lĩnh, thu hái chè Shan tuyết cổ thụ và tìm hiểu quy trình chế biến thủ công.

Người dân đồng bào dân tộc Dao sinh sống, gắn bó lâu năm với cây chè

Hàng năm, địa phương vẫn duy trì lượng khách quốc tế khá ổn định đến từ các nước như Nhật Bản, Thụy Sĩ, Pháp, Anh, Mỹ và Australia...

Đến với thôn Lùng Tao, du khách có thể thưởng thức trà bên bếp lửa trong những căn homestay hoặc hiên nhà sàn hướng ra ruộng bậc thang, thác nước.

Những không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào Dao cũng trở thành một phần trong trải nghiệm văn hóa dành cho khách tham quan.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất và phòng trà của người dân bản địa như Mây Trà Shan, Lý Trà Cổ cũng là điểm đến thu hút những người yêu trà.

Tại đây, du khách có cơ hội được tham quan, tìm hiểu quy trình chế biến nhiều dòng sản phẩm từ chè Shan tuyết được trồng ở địa phương.

Từ nguồn búp chè tươi thu mua của các hộ dân, những cơ sở này sản xuất nhiều loại trà như bạch trà, trà vàng, hồng trà, trà nhồi ống tre và trà quýt Shan tuyết.

Chủ tịch UBND xã Cao Bồ Nguyễn Văn Dương cho biết, địa phương khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm chè chất lượng cao, hướng tới đạt chuẩn OCOP.

Đồng thời, địa phương duy trì tổ chức Lễ hội “Miền trà di sản” hằng năm nhằm quảng bá văn hóa Dao và phát triển du lịch địa phương.

Trong khi đó, tại hội thảo “Trà Shan - Kết nối văn hóa bản địa với phát triển du lịch Lào Cai”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Trần Sơn Bình thông tin, hiện toàn tỉnh Lào Cai có gần 60 sản phẩm chè, trong đó 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Một trong những điểm nhấn tại hội thảo là hoạt động giới thiệu, trải nghiệm nền tảng số trà Shan tuyết Lào Cai.

Đây là bước đi nhằm ứng dụng công nghệ vào quảng bá sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Theo ông, một số mô hình trải nghiệm đã bước đầu được hình thành như “Không gian văn hóa trà Suối Giàng” và “Liệu trình thiền trà” tại vùng chè cổ thụ Phình Hồ.

Tại tỉnh Lào Cai hiện có gần 1 triệu cây chè Shan tuyết phân bố tại nhiều địa phương, tạo nguồn nguyên liệu phong phú để phát triển các dòng trà đặc trưng.

Tuy nhiên, việc khai thác lợi thế này vẫn gặp không ít trở ngại. Tình trạng sâu bệnh, khai thác cây cảnh trái phép cùng nguy cơ thất truyền những tri thức bản địa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn vùng chè.

Hoạt động du lịch tại các vùng chè vẫn chưa tương xứng với tiềm năng khi nhiều mô hình còn tự phát, thiếu tour tuyến chuyên nghiệp và sự liên kết với các doanh nghiệp lữ hành.

Trước thực tế đó, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam Hoàng Vĩnh Long đề xuất Lào Cai xây dựng đề án chuyên đề về du lịch văn hóa trà Shan.

Theo đó, địa phương cần lựa chọn những địa bàn có lợi thế về cảnh quan, văn hóa và giao thông để triển khai trước khi nhân rộng.

Từ góc độ thực tiễn, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp tại Hợp tác xã Trà Shan tuyết Phình Hồ.

Mô hình này cho thấy vai trò của việc liên kết cộng đồng và phân chia lợi ích hài hòa giữa người dân với doanh nghiệp.

Cùng với đó, không gian “Trà Shan và Sắc màu Thổ cẩm Lào Cai” giới thiệu các sản phẩm địa phương và nghề thủ công truyền thống, góp phần kết nối văn hóa bản địa với du lịch, thương mại và chuyển đổi số.

Một số hộ dân tập trung vào khai thác tour du lịch như trekking rừng già Tây Côn Lĩnh

Tương tự, tại Thái Nguyên, những vùng nguyên liệu nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc... đang tạo nền tảng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Với diện tích hơn 22.000ha chè, giá trị sản phẩm toàn ngành đạt trên 14.800 tỉ đồng mỗi năm, từng bước kết hợp sản xuất chè với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và phát triển các sản phẩm OCOP.

Thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền các xã, phường rà soát những vùng chè có điều kiện phù hợp để xây dựng sản phẩm trải nghiệm.

Song, các mô hình phố đi bộ, tuyến phố văn hóa và kinh tế ban đêm được triển khai thí điểm tại 4 phường gồm Vạn Xuân, Bắc Kạn, Phan Đình Phùng và Sông Công.

Cùng với đó, ngành văn hóa, du lịch tỉnh đã hoàn thành xây dựng 5 sự kiện , tour, tuyến gắn với những vùng chè tiêu biểu gồm Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Đồng Phúc.

Tại Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên vừa qua, hoạt động trình diễn chế biến và giới thiệu 30 món ăn từ nguyên liệu, sản phẩm cây chè thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Qua đó, cây chè được khai thác theo hướng đa dạng hơn thay vì chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức đồ uống.

Từ bàn tay của các nghệ nhân và đầu bếp, nguyên liệu trà được đưa vào nhiều công đoạn chế biến, tạo nên những món ăn có cách kết hợp mới lạ như lươn cuộn trà xanh, cá ngừ xông khói trà xanh và salad tôm quê lá chè.

Việc đưa trà vào ẩm thực được kỳ vọng mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời tạo thêm những sản phẩm mang dấu ấn riêng của địa phương.

Đây cũng là hướng khai thác mới góp phần gia tăng giá trị kinh tế và sức hấp dẫn của văn hóa trà Thái Nguyên.

Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, Thái Nguyên đã hoàn thành việc lập hồ sơ và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thời gian tới, địa phương ưu tiên quy hoạch và thu hút đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng chè Tân Cương với các khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Việc cải thiện khả năng tiếp cận được kỳ vọng tạo thuận lợi cho du khách khám phá các vùng chè.

Giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên phấn đấu đón 12 triệu lượt khách du lịch, gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa trà và nâng cao chất lượng sản phẩm.