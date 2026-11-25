Mỗi bữa nấu ăn, các chiến sĩ đều bớt lại 2-3 nắm gạo để tiết kiệm giúp hộ dân gặp khó khăn

Món quà nhỏ, nghĩa tình lớn

Con đường từ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ xuống thôn Huổi Nụ 3 hôm ấy lầy lội bùn bởi những cơn mưa rừng bất chợt. Vào ngày cuối tháng như thường lệ, những "tay lái" Biên phòng lại chở sau xe 1 bao gạo, cùng tấm bảng biểu xinh xắn có dòng chữ "Hũ gạo chiến sĩ", vượt qua từng chặng đường khó đến nhà bà con dân bản.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ giữa rừng, bà Thào Thị Sua, 63 tuổi, cười tươi khi thấy bộ đội Biên phòng đến thăm nhà. Bà Sua nói tiếng Kinh không sõi, qua lời phiên dịch của bộ đội Biên phòng, bà kể, chồng bà mất cách đây hơn 8 năm. Bà có 4 con, thì 2 con gái đi lấy chồng xa, cả năm về thăm mẹ được 1-2 lần. Con trai cả đã ở riêng, hiện bà sống cùng con trai út 20 tuổi. 2 mẹ con bà chăm chỉ làm nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn vừa để chăn nuôi lợn gà, vừa để con trai chở đi chợ bán tích góp tiền để sớm lấy vợ.

Là người dân tộc Mông, dù điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nhưng nhiều năm qua, bà Sua là một trong những người dân rất tích cực thông báo tình hình an ninh ở thôn bản đến bộ đội Biên phòng. Bà Sua cười bảo: Tôi cũng không có gì đặc biệt hơn bà con trong thôn, chỉ biết trách nhiệm của người dân là phải thông tin nhanh nhất tình hình an ninh trật tự ở thôn xóm đến bộ đội, để các anh kịp thời bảo vệ bình yên cuộc sống của chính bản thân tôi và gia đình.

"Mỗi khi thời tiết thất thường, mất mùa do thời tiết, mẹ con tôi đều được bộ đội biên phòng đến động viên, giúp đỡ. Hôm nay, dù trời mưa đường khó đi, tôi rất vui khi được bộ đội đến thăm nhà, tặng gạo ngon, giúp mẹ con tôi có những bữa cơm ấm lòng, tôi vui lắm" - bà Thào Thị Sua nói.

Ngoài niềm vui ở nhà bà Sua, khi nhắc đến "Hũ gạo chiến sĩ" của Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, chị Vàng Thị Phần (SN 1982), ở bản Nậm Chua 1 xúc động chia sẻ: "Nhà tôi là hộ nghèo, cả 2 con đều bị tật từ lúc nhỏ, đến nay đã hơn 10 tuổi vẫn không thể đi lại bình thường, cuộc sống thiếu thốn quanh năm. Khi nhận được phần gạo của bộ đội Biên phòng mang đến, gia đình tôi rất biết ơn các anh đã đến chia sẻ gánh nặng sinh hoạt với gia đình tôi, giúp tinh thần cả nhà tôi rất phấn khởi".

Cũng chung cảm xúc với chị Phần, gia đình chị Cư Thị Pa, ở bản Nậm Nhừ 1, là phụ nữ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ trong điều kiện kinh tế khó khăn. Khi hỏi đến lần nhận được món quà "Hũ gạo chiến sĩ" của bộ đội biên phòng, chị ôm chặt con nhỏ, nghẹn ngào mở vung nồi cơm trắng trên bếp: "Dù hoàn cảnh 3 mẹ con tôi đơn côi, khó khăn lắm, nhưng mỗi khi đói, là có bộ đội đến thăm, động viên, còn tặng gạo để mẹ con tôi có bát cơm nóng ăn, không bị đói. Dân bản chúng tôi biết ơn bộ đội nhiều lắm".

Chắt chiu từng nắm gạo, sẻ chia với người nghèo

Trao đổi về thời điểm xây dựng mô hình "Hũ gạo chiến sĩ", thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: Mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" được đơn vị triển khai từ tháng 9/2019, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những việc làm cụ thể, nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trao “Hũ gạo chiến sĩ” cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

Theo thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, cách làm của mô hình khá giản dị nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong mỗi bữa ăn hằng ngày, mỗi người bớt lại từ 2 đến 3 nắm gạo, bỏ vào "Hũ gạo chiến sĩ" để tặng những gia đình khó khăn. Việc tiết kiệm gạo được thực hiện trên tinh thần không làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn, chế độ ăn của bộ đội. Từng nắm gạo nhỏ được góp lại qua từng ngày, đến ngày 25 hàng tháng, đơn vị tổ chức tổng kết, số gạo tiết kiệm thường đạt từ 20-25kg.

Trước khi đi trao tặng gạo, đơn vị nắm tình hình thông qua Đội Vận động quần chúng để lựa chọn những gia đình cần giúp đỡ nhất. Đó có thể là hộ vừa gặp hỏa hoạn, người thân đau ốm, bệnh tật đột xuất hoặc những gia đình neo đơn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Sau đó, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ mang gạo đến tận nhà trao tặng bà con.

Điều đặc biệt là mô hình không cố định một hộ gia đình, hay đặt ra tiêu chí cứng nhắc về đối tượng thụ hưởng. Việc hỗ trợ được căn cứ vào tình hình thực tế, ưu tiên những trường hợp đang gặp khó khăn cần được động viên, giúp đỡ kịp thời.

Lan tỏa "Hũ gạo chiến sĩ"

Là nhân viên Đội Vận động quần chúng, thiếu tá Sùng A Lờ thường đi trao tặng gạo cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Anh tâm sự: "Trong tôi luôn in đậm hình ảnh những người mẹ, người phụ nữ vùng cao đón nhận món quà chúng tôi trao tặng đều bằng nụ cười và ánh mắt rưng rưng…".

Với thiếu tá Sùng A Lờ, mỗi lần trao tặng gạo không đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ người nghèo, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần dân hơn, hiểu thêm những nhọc nhằn trong cuộc sống của bà con. Anh cho biết: "Với chúng tôi, mỗi phần gạo tuy không lớn, nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ với bà con dân bản. Khi những hạt gạo nhỏ bé có thể giúp một gia đình vơi bớt khó khăn, giúp các cháu có thêm bữa cơm đủ đầy, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của công tác vận động quần chúng và trách nhiệm của người chiến sĩ Biên phòng".

Còn với hạ sĩ Giàng A Dơ, Đội Vũ trang chia sẻ: "Nhiều lần cùng đồng đội đi trao những phần gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua mọi điều kiện thời tiết dù nắng, dù mưa, đường khó đi, nhưng trong lòng chúng tôi luôn cảm thấy tự hào vì được tham gia những việc làm nhỏ mà ý nghĩa lớn. Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng hơn".

Sự ấm lòng từ "Hũ gạo chiến sĩ" đã lan tỏa đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong Đồn. Đồng chí Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết thêm: "Hũ gạo chiến sĩ" của chúng tôi không phải là mô hình cứu đói, mà là sự sẻ chia, tiếp thêm hơi ấm cho bà con trong lúc khó khăn nhất. Bà con xúc động không chỉ vì nhận được gạo đúng lúc, mà còn bởi cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm của bộ đội dành cho mình. Đó chính là điều có ý nghĩa nhất của mô hình".

Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, đơn vị còn chú trọng những giải pháp lâu dài, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống. Trong đó, mô hình "đảng viên phụ trách địa bàn", mỗi đảng viên nhận giúp đỡ từ 5 đến 7 hộ dân để hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm. Đơn vị còn thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Mặt trận và Hội LHPN trong các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân.

Từ những nắm gạo được chắt chiu trong mỗi bữa ăn, "Hũ gạo chiến sĩ" đã kết nối tình cảm giữa người lính Biên phòng với nhân dân nơi biên giới. Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành, góp phần giúp những gia đình khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Qua những việc làm thiết thực ấy, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân tiếp tục được vun đắp, trở thành điểm tựa tin cậy của bà con nơi phên giậu Tổ quốc.