Nghệ sĩ Nguyễn Hồng bên cạnh tác phẩm. Ảnh: NVCC.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, dự án nghệ thuật tương tác cộng đồng “Một chữ, 15 phút” của nghệ sĩ Nguyễn Hồng thu hút sự quan tâm của công chúng. Tác phẩm ban đầu trưng bày tại Công viên Thống Nhất, sau đó tiếp tục mở rộng sang không gian nóc Chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Dự án khuyến khích độc giả tự tay viết lặp lại một từ quen thuộc "Mẹ" trong khoảng thời gian 15 phút. Trong thời gian trưng bày từ ngày 13/11 tới nay, tác phẩm liên tục được viết thêm bởi nghệ sĩ và người tham gia.

Dự án thu hút hơn 200 lượt tham gia, ghi lại hơn 5.000 chữ "Mẹ" viết tay theo nhiều phong cách, kích cỡ. Đây là điều vượt ngoài sự kỳ vọng ban đầu của nghệ sĩ.

Tác phẩm hiện trưng bày trên mái của của Chợ Đồng Xuân. Ảnh: NVCC.

Chỉ với các chữ "Mẹ", nhiều người đã chủ động sắp đặt các chữ này thành hình trái tim, bó hoa, hay tạo hình ngôi nhà với những chữ khổ lớn làm mái che chở cho các nét chữ nhỏ bên trong. Sự đa dạng, biến hóa trong cách viết, sắp xếp chữ, trang trí chữ thể hiện sự đa dạng trong suy nghĩ của cộng đồng về hình tượng mẹ.

Chia sẻ về ý tưởng của dự án, nghệ sĩ Nguyễn Hồng cho biết ý tưởng manh nha từ cuối năm 2024. Khi ấy, chị dành nhiều giờ tự viết lặp lại các từ như "yêu", "bố", "mẹ" để tự chiêm nghiệm về bản chất của tình thương yêu. Nhận thấy hành động này mang nhiều tính gợi mở, chị quyết định đưa tác phẩm ra không gian công cộng và chọn "Mẹ" làm từ khóa duy nhất.

Lý giải về lựa chọn này, nữ nghệ sĩ cho rằng "Mẹ" là một từ gần gũi, nhưng chính sự quen thuộc quá mức lại dễ khiến con người nhìn nhận theo những lối mòn mặc định. Khi viết lặp đi lặp lại một từ trong thời gian đủ lâu, những suy nghĩ lối mòn sẽ phai dần và những suy nghĩ mới sẽ nảy nở.

Nghệ sĩ Nguyễn Hồng có nền tảng trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và giáo dục. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, chị làm việc trong lĩnh vực truyền thông với vai trò cầm bút và giảng dạy. Thực hành nghệ thuật của chị trải rộng từ hội hoạ, thử nghiệm các chất liệu khác nhau, đến sắp đặt và nghệ thuật tương tác.

Xuyên suốt những thực hành ấy là mối quan tâm về con người và đời sống: ngôn ngữ, ký ức và những trải nghiệm trực tiếp định hình nên cách mỗi người cảm nhận bản thân và kết nối với thế giới xung quanh qua các mối quan hệ.

Với "Một chữ, 15 phút", chị mong muốn mở ra một không gian sáng tạo cộng đồng, nơi mỗi người có thể tạm dừng nhịp sống thường nhật, lắng nghe và nhận biết những suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm đang hiện diện trong mình.