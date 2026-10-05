Ông Nhớn khơi sức dân làm giàu

Ông Vi Văn Nhớn cùng người dân thôn Cao Minh trao đổi về đoạn đường đang được thi công

Năm 2017, ông Nhớn được người dân tín nhiệm lựa chọn làm người có uy tín trong ĐBDTTS của thôn. Trên cương vị này, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với cách tuyên truyền gần gũi, ông thường xuyên đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó vận động người dân đồng thuận, chấp hành và cùng tham gia các công việc chung của thôn.

Một trong những việc làm cụ thể thể hiện rõ vai trò của ông Nhớn là tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông. Trước đây, con đường độc đạo dẫn vào thôn chủ yếu là đường đất, nắng bụi, mưa bùn, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Trong khi đó, Cao Minh có 149 hộ, với trên 1.100 nhân khẩu, người dân chủ yếu phát triển kinh tế nông nghiệp, cây hồi là một trong những nguồn thu nhập chính. Giao thông khó khăn khiến việc vận chuyển hồi và các loại nông sản, đưa máy móc, phương tiện vào phục vụ sản xuất cũng gặp nhiều trở ngại.

Cuối năm 2025 khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông liên thôn Cao Minh - Lũng Mắt với chiều dài 4km, việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện hiến đất có ý nghĩa quan trọng. Phát huy vai trò người có uy tín, ông Nhớn đã đến các hộ dân để tuyên truyền, vận động.

Ông Nhớn chia sẻ: Để bà con hiểu và tự nguyện hiến đất, tôi phân tích cho mọi người thấy lợi ích lâu dài của việc mở đường. Người dân trong thôn chủ yếu trồng hồi, mỗi mùa thu hoạch, việc vận chuyển nông sản qua đường đất gặp nhiều khó khăn. Đường giao thông thuận lợi giúp việc đi lại dễ dàng và tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế. Vì vậy, tôi vận động bà con mỗi gia đình góp một phần đất, cây cối để cùng làm đường, phục vụ lợi ích chung của cả thôn.

Từ sự kiên trì đó, ông Nhớn đã trực tiếp vận động 4 hộ dân đồng thuận hiến trên 400m2 đất để làm đường. Anh Hoàng Ngọc Quân, người dân thôn Cao Minh chia sẻ: Ông Nhớn đến tận nhà giải thích cụ thể về lợi ích của việc mở rộng đường giao thông. Vì vậy, gia đình tôi đã đồng thuận hiến 280 m2 đất và chặt bỏ hơn 50 cây hồi để phục vụ làm đường. Có đường mới, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn, gia đình cũng có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Không chỉ tuyên truyền vận động hiến đất, ông Nhớn còn đồng hành cùng bà con trong phát triển kinh tế. Thôn Cao Minh có nhiều thuận lợi để phát triển chăn nuôi ngựa bạch. Từng có kinh nghiệm chăn nuôi và phòng bệnh cho đàn ngựa, ông Nhớn thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi, chia sẻ kỹ thuật chăm sóc thực tế cho các hộ dân, nhất là những gia đình mới bắt đầu

Không chỉ tham gia tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, ông Nhớn còn đồng hành cùng bà con trong phát triển kinh tế. Thôn Cao Minh có nhiều thuận lợi để phát triển chăn nuôi ngựa bạch. Từng có kinh nghiệm chăn nuôi và phòng bệnh cho đàn ngựa, ông Nhớn thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi, chia sẻ kỹ thuật chăm sóc thực tế cho các hộ dân, nhất là những gia đình mới bắt đầu. Đối với những hộ mới chăn nuôi, ông Nhớn thường xuyên đến thăm hỏi, hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi đàn ngựa. Ông lưu ý bà con bảo đảm thức ăn, nước uống, giữ chuồng trại sạch sẽ và khô thoáng; đồng thời quan sát việc ăn uống, đi lại, thể trạng của từng con ngựa để sớm phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cán bộ thú y kiểm tra khi cần thiết. Ông cũng khuyến khích các hộ tham gia tập huấn để bổ sung kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi.

Bà Vi Thị Cọc, thôn Cao Minh cho hay: Gia đình tôi mới nuôi ngựa nên lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Được ông Nhớn thường xuyên hỏi thăm, hướng dẫn cách chăm sóc, theo dõi đàn và động viên tham gia tập huấn, gia đình tôi tự tin hơn trong chăn nuôi.

Từ sự góp sức của ông Nhớn, người dân Cao Minh từng bước chủ động hơn trong lựa chọn và chăm sóc vật nuôi. Đến nay, thôn có khoảng 20 hộ chăn nuôi ngựa bạch với gần 50 con, trong đó, hộ nuôi nhiều nhất là 10 con. Giá ngựa trưởng thành hiện khoảng 30 triệu đồng/con, tạo thêm nguồn thu cho các hộ dân.

Bà Nông Thị Thùy, Bí thư Chi bộ thôn Cao Minh nhận xét: Ông Nhớn là người có uy tín, gần gũi và có cách vận động bà con rất thực tế. Từ tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường đến hướng dẫn người dân phát triển ngựa bạch, ông đều kiên trì đến từng hộ để giải thích, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con hiểu, từ đó áp dụng làm theo. Nhờ đó, nhiều việc chung của thôn nhận được sự đồng thuận của người dân.

Với sự gần gũi, trách nhiệm và cách vận động thiết thực, ông Vi Văn Nhớn đang phát huy tốt vai trò người có uy tín ở cơ sở. Những việc làm cụ thể của ông góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, xây dựng thôn Cao Minh ngày càng phát triển.