Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội chính thức có 3 cơ quan báo chí trực thuộc

Thành ủy Hà Nội đã chính thức quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Các đơn vị này được tổ chức trong một hệ thống quản trị thống nhất, phát huy thế mạnh chuyên môn, bản sắc thương hiệu và khả năng tiếp cận công chúng của từng loại hình báo chí.

Cùng với 3 đơn vị báo chí, cơ cấu tổ chức của Cơ quan gồm 4 đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung: Văn phòng; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông.

Ba đơn vị báo chí có tổng số 20 phòng chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất. Cơ quan chủ động quyết định việc phân bổ, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp các phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm giữ nguyên tổng số 20 phòng và tránh trùng lặp chức năng với cấp Cơ quan.

Việc kiện toàn mô hình kế thừa kết quả hợp nhất 6 cơ quan báo chí của thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất chuyên sâu và phát triển trên môi trường số.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện về tổ chức, nhân sự, nội dung, tài chính, tài sản, công nghệ và dữ liệu trong toàn hệ thống. Các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức sản xuất, biên tập, xuất bản, phát sóng và phát triển sản phẩm trong phạm vi được phân cấp, gắn quyền chủ động với trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Quá trình triển khai được thực hiện theo lộ trình, gắn với hoàn thiện quy chế, phân cấp trách nhiệm, các thủ tục về giấy phép và điều kiện hoạt động của từng đơn vị.