Phó Chủ tịch Nhà Khang Điền chi hơn 15 tỷ đồng mua cổ phiếu ESOP

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Theo công bố của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền, HoSE: KDH) ngày 5/10, ông Lý Điền Sơn đã mua 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Sơn trực tiếp sở hữu tăng từ 1.125.159 đơn vị lên 2.425.159 đơn vị, tương đương khoảng 0,22% vốn điều lệ công ty.

Tính theo giá phát hành, số cổ phiếu ESOP ông Sơn mua có giá trị 15,6 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Ân, thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ, đã hoàn tất mua 25.000 cổ phiếu ESOP; ông Đặng Thế Lương, cũng thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ, mua 15.000 cổ phiếu.

Như vậy, ba cá nhân trên đã hoàn tất mua tổng cộng 1,34 triệu cổ phiếu ESOP KDH.

Đợt ESOP năm 2026 của Khang Điền gồm 10,864 triệu cổ phiếu, tương đương 0,968% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến thu về khoảng 130,4 tỷ đồng và sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong danh sách 235 cán bộ, nhân viên được quyền mua ESOP, Chủ tịch HĐQT Mai Trần Thanh Trang được quyền mua 1,4 triệu cổ phiếu; Tổng giám đốc Vương Văn Minh 1,2 triệu cổ phiếu; Phó Tổng giám đốc Lê Hoàng Khởi 1 triệu cổ phiếu; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thùy Dương 700.000 cổ phiếu và Phó Tổng giám đốc Lý Tuấn Kiệt 650.000 cổ phiếu.

Trước đợt ESOP này, ông Lý Tuấn Kiệt đã mua 20 triệu cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 21/8/2026. Sau giao dịch, vị Phó Tổng giám đốc này sở hữu hơn 20,6 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,84% vốn Khang Điền. Đây là giao dịch mua cổ phiếu trên thị trường, tách biệt với số cổ phiếu ESOP mà ông Kiệt được quyền mua.

Bên cạnh chương trình ESOP, Khang Điền cũng đang triển khai phương án phát hành 112,22 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ 10%. Phương án này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 22/4, sau đó được HĐQT thông qua triển khai ngày 3/9.

Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025. Công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 8/10/2026.

Nếu cả hai phương án đều được thực hiện đầy đủ, Khang Điền sẽ phát hành thêm hơn 123 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ hơn 11.220 tỷ đồng lên khoảng 12.453 tỷ đồng.