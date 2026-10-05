Tăng trưởng GRDP 9 tháng 2026 của 34 tỉnh thành, 12 địa phương tăng hai con số

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong quý III, có 17/34 địa phương đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) trên 10% gồm: Quảng Ninh (15,04%), Thái Nguyên (13,96%), Bắc Ninh (13,83%), Hải Phòng (13,09%), Hưng Yên (12,01%), Hà Tĩnh (11,84%), Đà Nẵng (11,83%), Điện Biên (11,67%), Khánh Hòa (10,66%), Lào Cai (10,58%), Ninh Bình (10,54%), Thanh Hóa (10,49%), An Giang (10,28%), Tây Ninh (10,24%), Đồng Nai (10,21%), Nghệ An (10,11%) và Hà Nội (10,02%).

Tính chung 9 tháng, 12/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 10,01% đến 12,54%, gồm: Quảng Ninh (12,54%), Hà Tĩnh (12,36%), Hải Phòng (12,08%), Bắc Ninh (11,81%), Ninh Bình (11,31%), Thái Nguyên (11,24%), Hưng Yên (11,22%), Khánh Hòa (11,21%), Đà Nẵng (10,31%), Tây Ninh (10,30%), Phú Thọ (10,01%) và Đồng Nai (10,01%).

Những địa phương dẫn đầu về tăng trưởng GRDP của cả nước là: Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%; tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81%; Ninh Bình 11,31%.

5 địa phương dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng

Theo số liệu được cơ quan thống kê công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quảng Ninh quý III ước tăng 15,04%; tính chung 9 tháng, mức tăng đạt 12,54%. Với kết quả này, địa phương đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ở cả hai kỳ thống kê.

Trước đó, Quảng Ninh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP quý III ở mức 15,41%, 9 tháng đạt 12,56% và cả năm đạt 13,21%. Vì vậy, mức tăng trưởng thực tế của quý III tuy đứng đầu cả nước nhưng vẫn thấp hơn kịch bản điều hành 0,37 điểm phần trăm; GRDP 9 tháng cũng thấp hơn mục tiêu đề ra 0,02 điểm phần trăm. Đây là khoảng cách địa phương cần tiếp tục thu hẹp trong quý cuối năm.

Theo sát Quảng Ninh là Hà Tĩnh, trong quý III/2026, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 11,84% và 9 tháng đạt 12,36%. Đối với cả năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao cho các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt 11,87%; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong năm 2027.

Hà Tĩnh cho biết sẽ theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp chủ lực như Formosa Hà Tĩnh, các nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Vũng Áng II, Nhà máy điện Formosa, VinFast, VinES, Vin V-G cùng các doanh nghiệp sản xuất bia, sợi và công nghiệp quy mô lớn.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III của Hải Phòng ước đạt 13,09%, góp phần nâng mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 ước đạt 12,08%.

Theo đó, TP. Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 14,74% và 13,98%, trong đó công nghiệp tăng 15,04% và 14,27%.

Bên cạnh đó, các lễ hội văn hóa, hoạt động kinh tế ban đêm và chương trình kích cầu du lịch được triển khai trong quý III góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì mức tăng ổn định, lần lượt đạt 2,45% và 2,44%.

Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và xuất nhập khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Với mức tăng GRDP 9 tháng đầu năm đạt 11,31%, Ninh Bình hiện đứng thứ 5 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kết quả đạt được trong nửa đầu năm là 12,04%.

Ngoài các tỉnh thành dẫn đầu, các thành phố trực thuộc trung ương cũng có mức tăng trưởng đáng chú ý.

Tốc độ tăng trưởng của các thành phố đầu tàu kinh tế

TP HCM hiện có tốc độ tăng GRDP ước tính quý III đạt 9,86%, giúp 9 tháng đạt 9,06%, cao hơn mức trung bình 6 tháng đầu năm (8,64%).

Động lực chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,17% và 9,18%, trong đó hoạt động xây dựng tăng 12,52% và 10,45%.

Với khu vực dịch vụ, trong quý III dịch vụ của TP HCM tăng 9,95% tăng 9,27% trong 9 tháng. Hoạt động du lịch tiếp tục được mở rộng, vận tải, kho bãi và thông tin và truyền thông là điểm sáng góp phần duy trì đà tăng của khu vực dịch vụ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III của TP Hà Nội đạt 10,02%, kéo theo 9 tháng năm 2026 ước đạt 8,85%, cải thiện rõ rệt so với 6 tháng đầu năm (8,23%). Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,33% và 9,14%, nhờ hoạt động thương mại, vận tải, du lịch, tài chính, kinh tế số, giáo dục, y tế và logistics tiếp tục phát triển.

Trong 9 tháng, các chuỗi sự kiện kích cầu quy mô lớn, hoạt động du lịch sôi động, cùng với sự phục hồi và duy trì đà tăng của sức mua trong nước đã tạo thêm động lực cho khu vực dịch vụ. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục phục hồi tích cực, tăng lần lượt 9,87% và 8,80%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng, lần lượt đạt 3,41% và 3,54%.

TP Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng đồng đều với quý III đạt 11,83% và 9 tháng đạt 10,31%. Động lực tăng trưởng chính của Đà Nẵng đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 12,77% trong quý III và 11,43% trong 9 tháng năm 2026, hoạt động xây dựng tăng 24,32% và 22,26%.

Khu vực dịch vụ tăng 12,39% và 10,55% nhờ tiếp tục phát huy lợi thế của một trong những điểm đến du lịch ưa thích của du khách trong và ngoài nước cùng với sự bùng nổ của chuỗi sự kiện, lễ hội quy mô quốc tế do TP. Đà Nẵng chủ trì tổ chức kéo theo các ngành dịch vụ khác phát triển. Khu vực nông nghiệp tăng ổn định ở mức 3,71% và 3,42%.

Thành phố Cần Thơ ghi nhận bước chuyển biến tích cực khi tăng GRDP 9,29% trong quý III, đưa tốc độ tăng 9 tháng đạt 7,89%. Khu vực dịch vụ tăng 9,17% và 8,58%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,62% và 4,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,17% và 9,51%.

Ở chiều ngược lại, một số tỉnh có tốc độ tăng GRDP thấp hơn, gồm Sơn La 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%. Cơ quan thống kê cho rằng sản xuất điện sụt giảm và tỷ trọng nông nghiệp khá cao trong cơ cấu kinh tế là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của nhóm này.

Nhìn chung, tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.