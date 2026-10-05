Hùng Lợi khen thưởng 6 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường

Lãnh đạo UBND xã Hùng Lợi tặng giấy khen cho 6 hộ gia đình thôn Thành Cóoc.

Các hộ được khen thưởng gồm: Ma Văn Hoàn, Hoàng Thị Hằng, Nguyễn Quốc Trịnh, Đỗ Thị Lập, Đỗ Thị Thủy và Đỗ Ngọc Ước. Mỗi hộ tự nguyện hiến hơn 20 m² đất, góp phần giải phóng mặt bằng tuyến đường từ ngã ba nối đường Hồ Chí Minh qua UBND xã đến Trạm Y tế xã.

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Hùng Lợi trao Giấy khen, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần tự nguyện, sự đồng thuận của các hộ dân. Việc hiến đất của các gia đình góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân khu tái định cư. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm, tạo diện mạo khang trang, phục vụ tốt hơn đời sống Nhân dân.