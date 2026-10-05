Cao Bằng 'dồn lực' hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Đồng chí Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại buổi họp báo. (Ảnh: MINH TUẤN)

Nội dung đáng chú ý, năm 2026, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%, kết quả 9 tháng đầu năm tăng trưởng đạt 7,96%.

Đồng chí Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chia sẻ, những tháng đầu năm, tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, nhiệm vụ tăng trưởng GRDP chưa đạt tiến độ đề ra, chậm so với kế hoạch.

Trước tình hình đó, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cá nhân theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả", quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực tạo đột phá nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Kết quả tăng trưởng chưa đạt theo kế hoạch

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, những tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, gắn nhiệm vụ với kết quả đầu ra; tăng cường kiểm tra tại cơ sở, làm việc trực tiếp và xử lý các điểm “nghẽn” theo từng ngành, lĩnh vực và dự án. Địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tăng trưởng GRDP quý III năm 2026 đạt 8,93%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của tỉnh Cao Bằng đạt 7,96%, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 10%, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn để kéo vượt tăng trưởng trong những tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Lãnh đạo sở, ngành trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo. (Ảnh: MINH TUẤN)

3 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về đầu tư, giải ngân, sản xuất, kinh doanh và cải cách hành chính; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững trong những tháng còn lại của năm 2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV của từng ngành, sản phẩm, dự án và nguồn thu, kịp thời bù đắp phần thiếu hụt so với kịch bản tăng trưởng 10% năm 2026.

Ngành chuyên môn, các địa phương tăng cường quản lý, đôn đốc tiến độ thu-chi ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán dự án hoàn thành, xử lý nhà, đất dôi dư và các dự án khó khăn, tồn đọng, kéo dài để khơi thông các nguồn lực phát triển.

Các cấp, các ngành, địa phương đồng bộ thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy công nghiệp, khai khoáng, chế biến, xuất nhập khẩu, kinh tế cửa khẩu, du lịch và các ngành dịch vụ có dư địa; tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, chủ động phòng, chống thiên tai, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng

Trong 9 tháng đầu năm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cao Bằng đạt 3.744,2 tỷ đồng, bằng 32,7% kế hoạch. Lý giải nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đồng chí Hoàng Đức Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng chia sẻ, tháng 8/2026, tỉnh Cao Bằng được giao 4.324 tỷ đồng vốn đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng; cuối năm, địa phương tiếp tục được Trung ương giao thêm 1.327 tỷ đồng đầu tư các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới sẽ khởi công mới trong năm 2026.

Đồng chí Hoàng Đức Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến tại buổi họp báo. (Ảnh: MINH TUẤN)

Giải ngân số vốn mới được giao, tỉnh Cao Bằng phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công các dự án.

Theo đó, dự tính, đến cuối năm 2026, số vốn được giao đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng; dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới sẽ khởi công mới sẽ được giải ngân với tỷ lệ cao, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ cao, tạo động lực cho tăng trưởng. Đồng chí Hoàng Đức Thọ chia sẻ thêm, dự án thi công, mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 1 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự tính đưa vào sử dụng tháng 1/2028. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư 29.300 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2029, khi hoàn thành, sẽ góp phần đồng bộ mạng lưới giao thông, tạo động lực mạnh mẽ cho tỉnh Cao Bằng.

Tại cuộc họp báo, thông tin về Chiến dịch cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng 21ha (giai đoạn 1) khu bắc mỏ sắt Nà Rụa triển khai từ ngày 24/8 đến ngày 30/9/2026, đồng chí Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Giang chia sẻ, công tác giải phóng mặt bằng 21 khu bắc mỏ sắt Nà Rụa đến nay đã đạt kết quả tích cực trong thời gian ngắn.

Với tinh thần không để "khoảng trống trách nhiệm" gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, cả hệ thống chính trị phường Tân Giang đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, giải thích, vận động, rà soát, kiểm đếm, công khai phương án bồi thường.

Đến nay, 443 gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng đã hoàn thành các bước niêm yết hồ sơ, thẩm định và phê duyệt, bàn giao mặt bằng.

Quá trình giải phóng mặt bằng, địa phương đã bố trí chỗ ở tạm cho người dân; hỗ trợ phương tiện, lực lượng giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Phường sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ nếu có gia đình còn khó khăn trong ổn định cuộc sống sau giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Minh Châu cho biết.

Những tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng kiên định, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực, tạo đột phá nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP 10% trong năm 2026.