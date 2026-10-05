Đồng thuận hiến đất làm đường ở Nhân Hữu

Khoảng 25 năm trước, tuyến đường trục chính số 2 là một trong những công trình bê tông hóa đầu tiên của phường, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất. Qua thời gian, mặt đường xuống cấp, phương tiện ô tô ngày càng nhiều. Trước thực tế đó, cấp ủy, tổ dân phố, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể thống nhất vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường.

Cán bộ và người dân tổ dân phố Nhân Hữu xác định mốc giới để mở rộng tuyến đường trục chính.

Thực hiện nghị quyết chi bộ ngày 3/8, ngày 9/8, Tổ dân phố Nhân Hữu tổ chức họp dân, thông tin cụ thể về chủ trương, quy hoạch, lợi ích và phương án thực hiện. Các nội dung liên quan đến diện tích đất bị ảnh hưởng, phương án bàn giao mặt bằng được công khai để người dân bàn bạc, góp ý và giám sát. Qua đó, người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích của công trình và chủ động tham gia.

Ông Trần Thế Thư, Tổ trưởng tổ dân phố Nhân Hữu cho biết: “Khi triển khai, chúng tôi xác định phải để người dân hiểu rõ lợi ích của công trình. Mọi thông tin đều được công khai, trao đổi cụ thể. Khi những hộ đầu tiên tự nguyện hiến đất, các hộ khác thấy được hiệu quả nên đồng tình và cùng thực hiện”. Từ cách làm đó, 55/55 hộ bị ảnh hưởng đã tự nguyện bàn giao hơn 1.200 m² đất, trong đó 848 m² đất thổ cư. Nhiều hộ chủ động tháo dỡ tường bao, cổng và công trình phụ để mở đường.

Gia đình đảng viên Trần Đức Độ là một trong những hộ đi đầu, hiến 30 m² đất thổ cư cùng tường rào, cổng kiên cố; đồng thời ủng hộ 30 triệu đồng xây lại tường rào và 20 triệu đồng hỗ trợ các hộ khác. Ông Độ chia sẻ: “Xây dựng đường mang lại lợi ích lâu dài cho người dân chúng tôi trong đi lại, phát triển sản xuất. Vì vậy, khi tổ dân phố vận động, gia đình tôi đồng ý ngay”. Cùng đó, gia đình các đảng viên Nguyễn Tiến Dụ ủng hộ 20 triệu đồng; Trần Đức Lan ủng hộ 22 triệu đồng; Tổ trưởng tổ dân phố Trần Thế Thư ủng hộ 25 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Hòa hiến 14 m² đất và ủng hộ 50 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Yên ủng hộ 42 triệu đồng…

Đến nay, Tổ dân phố Nhân Hữu vận động xã hội hóa được 223 triệu đồng; một số hộ bị ảnh hưởng ủng hộ 150 triệu đồng xây tường rào; một doanh nghiệp ủng hộ 200 triệu đồng. Việc xây lại tường rào đạt khoảng 90%. Dự kiến cuối tháng 10, tuyến đường sẽ được thi công.

Nhờ công khai, minh bạch và phát huy vai trò nêu gương, chủ trương mở rộng đường ở Nhân Hữu đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.