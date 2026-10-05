Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn làm việc với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đã có buổi làm việc với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn yêu cầu Cục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quy hoạch và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn quản lý địa chất, khoáng sản.