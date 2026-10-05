Cổ phiếu HVN Vietnam Airlines tiếp tục bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 65 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2026. Trong đó, cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP nằm trong danh sách này với lý do cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo.

Trước đó, ngày 4/9/2026, HoSE thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HVN theo Quyết định số 592/QĐSGDHCM ngày 10/7/2026 của Tổng Giám đốc HoSE.

Theo HoSE, nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vietnam Airlines tại ngày 30/6/2026 âm 23.148 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026. Cổ phiếu chưa đáp ứng điều kiện để được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐHĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2026.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thành lập ngày 27/5/1995. Cổ phiếu HVN được giao dịch trên UPCoM từ ngày 3/1/2017 và chuyển sang niêm yết, giao dịch trên HoSE từ ngày 7/5/2019. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm vận tải hành khách, hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không; hoạt động hàng không chung và một số dịch vụ, lĩnh vực liên quan đến hàng không.Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo giải trình của Vietnam Airlines, trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 2.874 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.851 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm hơn 2.947 tỷ đồng, tương đương 50%. Nguyên nhân chủ yếu là tổng chi phí tăng nhanh hơn doanh thu, trong đó chi phí nhiên liệu bình quân 6 tháng tăng 55% so với cùng kỳ, làm chi phí tăng hơn 6.000 tỷ đồng.

Ở báo cáo hợp nhất, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 giảm 40,2%, tương ứng hơn 2.590 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ mức giảm lợi nhuận của công ty mẹ.

Vietnam Airlines cho biết doanh thu và thu nhập khác 6 tháng đầu năm 2026 của công ty mẹ tăng 19,15%, tương đương hơn 9.220 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng chi phí tăng 28,75%, tương ứng hơn 12.167 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí giá vốn tăng.