Thanh tra phát hiện các vi phạm tại SCSB Đồng Nai

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng The Sanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. chi nhánh Đồng Nai, qua đó phát hiện các hành vi vi phạm.

Cụ thể, SCSB Đồng Nai còn những tồn tại, sai phạm trong công tác thẩm định, công tác kiểm tra, giám sát vốn vay, phân loại tài sản có, bảo lãnh, công tác an toàn kho quỹ.

Ngân hàng SCSB (nguồn: Scsb).

Trong quá trình thanh tra tại SCSB Đồng Nai, Đoàn thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, SCSB Đồng Nai đã thực hiện phân loại tài sản có đối với 1 khách hàng không đúng quy định tại điểm d (ii) khoản 1, Điều 10 Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hành vi vi phạm về phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 42, Mục 10 Chương II, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày25/12/2025 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền,tệ và ngân hàng.

Theo kết luận thanh tra, hành vi vi phạm hành chính trên đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định tại Điều 6, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 do thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm vào ngày 29/5/2025.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính nhưng không ra Quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về phân loại tài sản có của SCSB Đồng Nai căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 65, Luật xử lý vi phạmhành chính số 15/2012/QH13.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực đã đưa ra 2 kiến nghị, 1 khuyến nghị đối với Hội sở SCSB. Thanh tra cũng đưa ra 7 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với SCSB Đồng Nai để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm nhằm duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Kết luận thanh tra SCSB Đồng Nai.

Bên cạnh những vi phạm, kết luận thanh tra cũng nêu những ưu điểm của SCSB Đồng Nai. Theo đó, trong thời kỳ thanh tra, SCSB Đồng Nai đã có nhiều cố gắng trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu.

SCSB Đồng Nai đã đạt được chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh hằng năm có lãi. Hoạt động tín dụng nợ xấu được kiểm soát dưới mức 2% tổng dư nợ cho vay. Nguồn vốn huy động chủ yếu từ tài khoản thanh toán của các doanh nghiệp do SCSB Đồng Nai bám sát chiến lược bán buôn doanh nghiệp FDI Đài Loan và chấp hành tốt các quy định.

Ngoài ra, SCSB Đồng Nai cũng được nêu ưu điểm về quản lý điều hành, công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoạt động ngoại hổi và công tác an toàn kho quỹ.