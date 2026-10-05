VN-Index lấy lại sắc xanh, thanh khoản thấp phủ bóng nhịp hồi

VN-Index khởi đầu tuần mới bằng phiên hồi phục khá tích cực khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt các cổ phiếu thuộc họ Vingroup, đồng loạt cải thiện. Tuy nhiên, đà tăng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy yếu, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường.

Kết phiên 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm, tương ứng 0,89%, lên 1.753,2 điểm. VN30 cũng tăng 0,98%, trong khi độ rộng trên HoSE tương đối cân bằng với 162 mã tăng và 155 mã giảm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên đầu tuần đến từ VIC. Cổ phiếu này tăng 3,57%, đóng cửa tại mức giá cao nhất phiên và riêng mức tăng của VIC đã đóng góp hơn 12 điểm cho VN-Index.

VHM và VRE cũng duy trì sắc xanh, lần lượt tăng 0,85% và 0,59%, qua đó củng cố thêm lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Đáng chú ý, đà tăng của VIC diễn ra trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường chưa được cải thiện, cho thấy mức đóng góp lớn của một số cổ phiếu vốn hóa cao đang có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chỉ số.

Nhờ lực kéo từ nhóm này, rổ VN30 tăng 0,98% với 15 mã tăng và 15 mã giảm. Điều này cho thấy mức tăng của nhóm vốn hóa lớn khá nổi bật so với diễn biến chung, thay vì xuất hiện một nhịp tăng đồng thuận trên toàn thị trường.

Trong nhóm ngân hàng, LPB trở thành điểm sáng nổi bật khi tăng hết biên độ từ cuối phiên sáng và duy trì sắc tím cho đến khi đóng cửa. Đây cũng là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong rổ VN30 phiên hôm nay. SSB cũng tăng 2,35%, góp thêm lực đỡ cho nhóm ngân hàng.

Trên sàn Hà Nội, NVB tiếp tục nối dài đà tăng với phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh những cổ phiếu tăng mạnh, nhiều mã vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực điều chỉnh, phản ánh sự phân hóa khá rõ của dòng tiền.

Theo nhóm ngành, bất động sản, bảo hiểm và ngân hàng duy trì sắc xanh, trong khi năng lượng, chứng khoán, viễn thông và phần mềm chịu áp lực điều chỉnh. Dù vậy, biên độ biến động ở phần lớn nhóm ngành không quá lớn trong bối cảnh thanh khoản xuống thấp.

Đáng chú ý, nhóm chứng khoán vẫn xuất hiện một số cổ phiếu tăng giá nhưng lực tác động lên chỉ số không đáng kể. SSI, TCX và VCI có thời điểm giao dịch trong sắc xanh nhưng bị bán mạnh về cuối phiên, đảo chiều giảm khi đóng cửa. VDS, SHS và VPX tiếp tục giảm sâu hơn 2%.

Đà hồi phục của VN-Index diễn ra trên nền thanh khoản thấp. HoSE chỉ ghi nhận hơn 10.100 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, trong khi tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.500 tỷ đồng, giảm khoảng 29% so với phiên trước.

Riêng nhóm VN30 ghi nhận hơn 7.300 tỷ đồng giao dịch. So với phiên trước, dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm đáng kể, dù đây lại là nhóm đóng vai trò chính trong việc kéo chỉ số hồi phục.

Diễn biến này cho thấy lực cung đã phần nào hạ nhiệt khi số mã tăng và giảm trên HoSE khá cân bằng, nhưng lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản. Nhịp hồi phục vì vậy vẫn cần thêm sự xác nhận từ dòng tiền trong những phiên tiếp theo.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 279 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi phiên bán ròng. TCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 146 tỷ đồng, tiếp đến là VHM hơn 111 tỷ đồng và PNJ khoảng 89 tỷ đồng.

Ở chiều mua, HPG, DGW và GMD nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, song giá trị mua vào không đủ lớn để cân bằng áp lực bán. Như vậy, phiên tăng đầu tuần giúp VN-Index lấy lại một phần điểm số đã mất, nhưng diễn biến thanh khoản và giao dịch của khối ngoại vẫn cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa thực sự trở lại.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index hồi phục nhưng xung lực bứt phá chưa trở lại

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đã chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp khi hình thành cây nến tăng trong phiên. Dù chỉ số phục hồi tương đối về điểm số, phần lớn mức tăng lại phụ thuộc vào VIC, trong khi phần còn lại của thị trường tiếp tục phân hóa mạnh.

Dòng tiền cũng cho thấy sự chọn lọc rõ nét giữa các nhóm ngành. Những nhóm có ảnh hưởng lớn đến xu hướng chung như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vẫn tăng giảm đan xen, chưa tạo được sự đồng thuận cần thiết để VN-Index lấy lại xung lực tăng.

Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn 15% so với bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc. CSI tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, chờ cơ hội gia tăng tỷ trọng tại những vùng giá có mức chiết khấu an toàn, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt cùng câu chuyện riêng.

VN-Index giằng co trong vùng 1.750-1.780 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang trong trạng thái giằng co khi nỗ lực hồi phục kỹ thuật chưa đủ mạnh để vượt qua áp lực từ các đường trung bình động MA10 và MA20. Các chỉ báo động lượng như RSI, MFI vẫn ở vùng thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Việc chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày cho thấy bên mua đã có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, khi thanh khoản chưa xuất hiện sự bùng nổ, xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ.

Asean dự báo thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp để tìm điểm cân bằng. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng 1.750-1.780 điểm, ưu tiên những nhóm có câu chuyện hỗ trợ riêng như thoái vốn nhà nước, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ khai thác dầu khí.

Dòng tiền cải thiện, cơ hội xuất hiện ở cổ phiếu định giá thấp

Theo Chứng khoán SHS

Các thông tin kinh tế vĩ mô quý 3/2026 với nhiều điểm tích cực đang hỗ trợ tâm lý thị trường. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư vẫn có thể tìm kiếm cơ hội ngắn hạn tại những doanh nghiệp duy trì tăng trưởng và đang giao dịch ở vùng định giá tương đối hợp lý.

SHS tiếp tục ghi nhận dấu hiệu cải thiện của dòng tiền khi lực cầu gia tăng tại vùng giá thấp. Thị trường hiện vẫn có những doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt nhưng P/E, P/B thấp hơn đáng kể so với lịch sử, trong đó mức P/E khoảng 4-8 lần được đánh giá là vùng có thể xem xét.

Theo đó, nhà đầu tư có thể chọn lọc cơ hội khi giá cổ phiếu điều chỉnh về các vùng định giá hấp dẫn, dựa trên triển vọng tăng trưởng của từng doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

VN-Index hồi kỹ thuật, vùng 1.760-1.780 điểm là cửa ải

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Thị trường phục hồi khá tốt về điểm số nhưng độ lan tỏa vẫn hạn chế. Phần lớn mức tăng của VN-Index đến từ VIC, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ gần như đi ngang.

Thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, đồng thời lực cầu chưa có sự cải thiện đủ rõ để tạo nền tảng cho một nhịp tăng mới.

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn có khả năng duy trì nhịp hồi phục trong ngắn hạn, song dư địa tăng được đánh giá là khiêm tốn khi phía trên là vùng cản tập trung tại 1.760-1.780 điểm. Do đó, TPS cho rằng nhịp hồi hiện tại vẫn nên được nhìn nhận là hồi phục kỹ thuật trong xu hướng giảm, thay vì tín hiệu xác nhận đảo chiều.

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