Vietnam Report công bố Top 10 doanh nghiệp uy tín ngành Nông nghiệp công nghệ cao 2026

Ngày 5/10, Vietnam Report công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp công nghệ cao năm 2026, ghi nhận nhóm doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ, nâng hiệu quả sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp.

Theo bảng xếp hạng được công bố, Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam giữ vị trí đầu tiên. Đứng thứ hai là Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Agris), tiếp đến là Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Nguồn Vietnam Report.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai; Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam; Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam; Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam; Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Vina - Hà Nam. Danh sách này được thể hiện trong bảng xếp hạng trên trang 1 báo cáo của Vietnam Report.

Xếp hạng dựa trên năng lực tài chính, truyền thông và khảo sát

Vietnam Report cho biết bảng xếp hạng được xây dựng trên nguyên tắc khoa học, khách quan, dựa trên ba nhóm tiêu chí chính.

Thứ nhất là năng lực tài chính, thể hiện qua báo cáo tài chính năm gần nhất. Thứ hai là uy tín truyền thông, được đánh giá bằng phương pháp Media Coding, mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên những kênh truyền thông có ảnh hưởng. Thứ ba là khảo sát doanh nghiệp và các bên liên quan, với dữ liệu cập nhật đến tháng 9/2026.

Nguồn Vietnam Report.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm doanh nghiệp tiên phong đã đưa công nghệ vào nhiều khâu sản xuất và quản trị, đồng thời xây dựng nền tảng tiêu chuẩn chất lượng và tiếp tục có kế hoạch tăng đầu tư.

Đáng chú ý, công nghệ sinh học và các giải pháp kinh tế tuần hoàn đạt mức ứng dụng trung bình 3,92/5 điểm trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát. Truy xuất nguồn gốc, phần mềm và AI, cảm biến và giám sát cùng đạt 3,67 điểm.

Nền tảng tiêu chuẩn cũng được củng cố. Có 84,6% doanh nghiệp được khảo sát duy trì ít nhất một tiêu chuẩn thuộc nhóm HACCP, ISO hoặc FSSC; 69,2% có GlobalGAP và 53,8% có ISO 14001 hoặc ISO 50001.

Công nghệ cao phải giải được bài toán hiệu quả

Theo Vietnam Report, điểm đáng chú ý của nông nghiệp công nghệ cao hiện nay không còn nằm đơn thuần ở việc doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu công nghệ, mà là công nghệ có tạo ra hiệu quả kinh tế đủ lớn để tiếp tục đầu tư và nhân rộng hay không.

Thực tế tại một số địa phương đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Tại Lâm Đồng, đến đầu năm 2026 có hơn 107.300ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 40% diện tích gieo trồng. Các mô hình kết hợp nhà kính, tưới chính xác, cảm biến, IoT, công nghệ sinh học và số hóa quy trình có thể giảm khoảng 20% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm 30-50% nước tưới, trong khi lợi nhuận có thể tăng hơn gấp đôi. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 450 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên, khoảng cách từ mô hình thành công đến nhân rộng vẫn lớn. 61,5% doanh nghiệp được Vietnam Report khảo sát cho rằng chi phí đầu tư công nghệ cao trong bối cảnh thị trường chưa sẵn sàng chi trả là rào cản nội tại lớn nhất; 55,4% chỉ ra tình trạng thiếu nhân lực có kỹ năng liên ngành. Ở bên ngoài, 46,2% doanh nghiệp coi thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu là rào cản đáng kể.

Nông nghiệp công nghệ cao hiện nay không còn nằm đơn thuần ở việc doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu công nghệ, mà là công nghệ có tạo ra hiệu quả kinh tế đủ lớn để tiếp tục đầu tư và nhân rộng hay không.

Trong 12 tháng tới, phần lớn doanh nghiệp có thông tin về ngân sách dự kiến tiếp tục tăng chi cho công nghệ, chủ yếu ở mức 10-30%, trong đó AI và dữ liệu lớn là nhóm lựa chọn ưu tiên xuất hiện nhiều nhất. Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch, chưa phải vốn đã giải ngân.

Theo Vietnam Report, bước phát triển tiếp theo của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam phụ thuộc vào khả năng biến hiệu quả của từng mô hình thành kết quả ổn định trên toàn chuỗi: đầu tư có khả năng hoàn vốn, người sản xuất đủ năng lực vận hành, liên kết tiêu thụ bền vững và dữ liệu đủ tin cậy để chứng minh chất lượng cũng như tác động môi trường.