Nốt trầm của nghệ sĩ Vân Dung

Vân Dung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Xuất thân từ sân khấu hài, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt và khả năng tạo tiếng cười duyên dáng. Đặc biệt, hình ảnh của cô gắn liền với chương trình Táo Quân, nơi Vân Dung thường đảm nhận những vai diễn có màu sắc châm biếm, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả mỗi dịp Tết.

Bên cạnh sân khấu hài, Vân Dung còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Người một nhà và Cuộc chiến không giới tuyến. Qua từng dự án, nữ nghệ sĩ cho thấy khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ hài hước, gần gũi đến những vai diễn có tính cách phức tạp. Sự bền bỉ với nghề giúp cô duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nghệ sĩ Vân Dung có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn ở cả sân khấu lẫn màn ảnh.

Những năm gần đây, điện ảnh trở thành dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của Vân Dung. Năm 2023, cô góp mặt trong Quỷ cẩu với vai bà Thúy. Tác phẩm thu về khoảng 108 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến đáng kể của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng. Tiếp đó, vai dì Hồng trong Quỷ nhập tràng giúp cô tiếp tục được khán giả chú ý khi bộ phim đạt doanh thu khoảng 149 tỷ đồng.

Đến năm 2026, Vân Dung trở lại với nhân vật dì Hồng trong Quỷ nhập tràng 2. Tác phẩm tiếp tục duy trì sức hút tại phòng vé, cán mốc khoảng 134 tỷ đồng. Như vậy, nữ nghệ sĩ có ba bộ phim điện ảnh liên tiếp vượt doanh thu 100 tỷ đồng. Thành tích này góp phần đưa tên tuổi Vân Dung đến gần hơn với khán giả yêu thích điện ảnh, đồng thời cho thấy cô có khả năng tạo dấu ấn ở dòng phim kinh dị bên cạnh sở trường hài kịch.

Tuy nhiên, chuỗi thành tích ấn tượng ấy chưa thể tiếp tục với Án mạng karaoke. Trong phim, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, nhân vật có cái chết mở đầu cho những diễn biến điều tra. Tác phẩm từng tạo bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu phòng vé trong những ngày đầu mở bán vé sớm, thậm chí có thời điểm vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh. Dù vậy, sức hút của bộ phim dần suy giảm sau khi chính thức ra rạp.

Theo số liệu phòng vé cập nhật đến ngày 12/11/2026, Án mạng karaoke đạt khoảng 48,43 tỷ đồng, chưa thể chạm mốc 50 tỷ đồng như kỳ vọng ban đầu. So với ba tác phẩm trước đó, đây là kết quả khiêm tốn, tạo nên sự tương phản rõ rệt trong hành trình điện ảnh của Vân Dung. Dẫu vậy, doanh thu của một bộ phim còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nội dung, chất lượng sản xuất, chiến lược phát hành và mức độ cạnh tranh tại rạp, không thể quy toàn bộ kết quả cho sức hút của một diễn viên.

Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Thủy trong phim điện ảnh Án mạng karaoke.

Ở tuổi 51, Vân Dung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực. Ngoài công việc, nữ nghệ sĩ có cuộc sống tương đối kín tiếng và dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Con trai cô, diễn viên Long Vũ, cũng đang từng bước theo đuổi con đường nghệ thuật và nhận được sự chú ý qua một số dự án truyền hình. Vân Dung từng chia sẻ sự quan tâm đến hành trình làm nghề của con, đồng thời đề cao sự nỗ lực và khả năng tự khẳng định bản thân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Án mạng karaoke có thể xem là một nốt trầm trong chuỗi thành tích phòng vé của Vân Dung. Dẫu vậy, ba bộ phim trăm tỷ liên tiếp vẫn là dấu ấn đáng ghi nhận, cho thấy nữ nghệ sĩ đang có thêm những cơ hội mới ở tuổi 51. Với kinh nghiệm diễn xuất và khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, hành trình điện ảnh của Vân Dung vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tạo bất ngờ.