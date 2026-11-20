Mới đây, Ha Ji Won chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Singapore, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không xuất hiện với trang phục lộng lẫy hay phong cách trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên lựa chọn hình ảnh giản dị, năng động nhưng vẫn nổi bật nhờ nhan sắc và vóc dáng ở tuổi U50.

Trong một bức ảnh, Ha Ji Won đứng trước tượng Merlion, biểu tượng du lịch nổi tiếng của Singapore, và tạo dáng như đang uống dòng nước phun ra từ miệng bức tượng. Đi kèm loạt hình, cô hài hước viết: "Bức ảnh check-in nhất định phải có". Khoảnh khắc tinh nghịch mang đến hình ảnh gần gũi, khác với vẻ nghiêm túc, mạnh mẽ của nhiều nhân vật cô từng thể hiện trên màn ảnh.

Ha Ji Won khoe cơ bụng số 11, diện mạo trẻ trung ở tuổi U50

Trong chuyến đi, nữ diễn viên sinh năm 1978 diện áo quây họa tiết sọc ngang kết hợp quần dài màu xanh navy. Bộ trang phục đơn giản, thoải mái, phù hợp với hoạt động tham quan nhưng vẫn tôn lên những đường nét cơ thể.

Đáng chú ý, thiết kế áo quây giúp Ha Ji Won khoe vòng eo thon gọn và phần cơ bụng số 11 rõ nét. Cánh tay săn chắc cùng vóc dáng cân đối cũng trở thành điểm nhấn trong loạt ảnh. Ở tuổi 48, nữ diễn viên vẫn giữ phong cách trẻ trung, tự tin lựa chọn những trang phục tôn dáng.

Bên cạnh vóc dáng, gương mặt rạng rỡ và thần thái tự nhiên của Ha Ji Won cũng nhận được sự quan tâm. Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, cô vẫn mang đến cảm giác năng động, tươi tắn trong những khoảnh khắc đời thường.

Loạt ảnh khiến nhiều khán giả tò mò về cách nữ diễn viên duy trì ngoại hình ở tuổi U50. Tuy nhiên, trong bài đăng lần này, Ha Ji Won không tiết lộ cụ thể chế độ ăn uống hay phương pháp tập luyện của mình.

Trước đó, vào tháng 9/2026, nữ diễn viên cũng từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại buổi gặp gỡ người hâm mộ lần thứ 11 ở Nhật Bản. Cô xuất hiện với mái tóc dài uốn gợn sóng, diện áo sát nách phối quần jeans và những bộ váy thanh lịch. Nhiều khán giả nhận xét Ha Ji Won vẫn giữ được nét trẻ trung cùng nụ cười rạng rỡ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Mỹ nhân “Hoàng hậu Ki” vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật

Ha Ji Won sinh năm 1978, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được biết đến qua nhiều tác phẩm như Damo, Khu vườn bí mật (Secret Garden), Hoàng hậu Ki (Empress Ki) cùng các phim điện ảnh Haeundae và Pawn.

Trong sự nghiệp, Ha Ji Won ghi dấu ấn nhờ khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán đến các vai diễn có nội tâm phức tạp. Đặc biệt, thành công của Khu vườn bí mật và Hoàng hậu Ki giúp tên tuổi cô được đông đảo khán giả châu Á biết đến.

Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Cô trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Bigwang, đồng thời tham gia các chương trình giải trí của JTBC và SBS.

Ngoài công việc, Ha Ji Won thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh du lịch, gặp gỡ bạn bè và những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Những bức ảnh mới nhất tại Singapore tiếp tục cho thấy phong cách sống năng động của nữ diễn viên, đồng thời khiến nhan sắc và vóc dáng tuổi 48 của cô trở thành chủ đề được quan tâm.

Ha Ji Won diện váy trắng quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn - Nguồn: Instagram @hajiwon1023