Theo tờ Chosun, ngày 20/11, MAMA 2026 - một trong những lễ trao giải lớn nhất của Kpop - được tổ chức tại Kyocera Dome ở Osaka, Nhật Bản. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí xứ kim chi như CL, Park Bo Gum, Yoo In Na, Seol In Ah, NCT Wish, TREASURE hay BABYMONSTER...

Thảm xanh sự kiện diễn ra vào lúc 15h30, trong khi lễ trao giải chính thức bắt đầu lúc 18h. Đảm nhiệm vị trí MC thảm xanh năm nay là người đẹp Choi Mina Sue, cùng nam ca sĩ Lee Dae Hwi. Xuất hiện tại sự kiện, Choi Mina Sue thu hút sự chú ý với chiếc đầm trắng ánh bạc với chất liệu bắt sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn.

Nữ MC run lẩy bẩy vì trời lạnh. Ảnh: News1.

Thiết kế cổ yếm cao, ôm sát phần thân trên, với chi tiết cut-out hình giọt nước khéo léo tạo điểm nhấn mà vẫn giữ vẻ thanh lịch. Song vì thời tiết khá lạnh, nữ MC nhiều lần được nhìn thấy run lẩy bẩy. Những khoảnh khắc này được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút bàn luận.

Ngoài "sự cố thảm xanh" của Mina Sue, dân mạng cũng đang bàn luận về màn xuất hiện cá tính của Seol In Ah. Nữ diễn viên gây ngỡ ngàng khi tới sự kiện với phong cách tomboy, mái tóc ngắn và diện trang phục tuxedo. Nhiều bình luận bày tỏ thích thú với màn xuất hiện này của người đẹp.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng đổ bộ thảm xanh. Ảnh: News1, Osen.

Diễn viên Park Bo Gum cũng được khen ngợi với diện mạo "bạch mã hoàng tử" tại sự kiện. Anh diện vest đen lịch lãm với phụ kiện ánh bạc làm tăng vẻ trẻ trung. Tại MAMA năm nay, tài tử đảm nhận vai trò dẫn chương trình chính trong cả hai đêm. Anh từng nhiều lần làm MC cho sự kiện kể từ năm 2017. Năm nay, lần đầu tiên ban tổ chức bổ nhiệm Park Bo Gum làm đại sứ của MAMA Awards, đồng thời giao cho anh vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt, truyền tải chủ đề “A Music Interstellar” trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Theo Korea JoongAng Daily, MAMA 2026 kéo dài hai ngày, quy tụ đội hình nghệ sĩ Kpop đông đảo.

Bốn giải thưởng quan trọng nhất của MAMA, được Visa tài trợ từ năm 2024, gồm Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year), Ca khúc của năm (Song of the Year), Album của năm (Album of the Year) và Lựa chọn của người hâm mộ (Fans’ Choice).

Một điểm mới đáng chú ý của MAMA năm nay là sự kiện dành cho người hâm mộ mang tên Fan Festa, lần đầu tiên được tổ chức. Chương trình khởi động từ ngày 9/11 tại nhiều địa danh nổi tiếng ở Osaka, với các khu vực trải nghiệm và hoạt động sưu tập con dấu, kéo dài đến hết ngày 21/11.

Nhóm BabyMonster xuất hiện quyến rũ tại sự kiện ngày 20/11. Ảnh: News1.

Năm ngoái, MAMA chịu ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Hong Kong, xảy ra hai ngày trước khi lễ trao giải khai mạc. Nhiều nghệ sĩ đã quyên góp hỗ trợ các nạn nhân và hoạt động khắc phục hậu quả. Sau khoảng thời gian ban tổ chức cân nhắc, lễ trao giải vẫn diễn ra nhưng không tổ chức thảm đỏ.

Năm nay, ban tổ chức cho biết đã tăng cường các biện pháp chuẩn bị nhằm ứng phó với nhiều tình huống rủi ro khác nhau, trong đó có động đất.