Chiều 20/11 (giờ Việt Nam), lễ trao giải MAMA 2026 chính thức khai màn ngày đầu tiên tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản), thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Kpop trên toàn châu Á. Một trong những nhân vật nhận được sự quan tâm đặc biệt trong chương trình là CL - trưởng nhóm 2NE1 huyền thoại. Sau 11 năm vắng bóng tại sân khấu này, nữ ca sĩ đã có màn trở lại đầy ấn tượng, nhanh chóng trở thành tâm điểm của đêm trao giải.

Không khiến khán giả thất vọng, CL mang đến tiết mục trình diễn bùng nổ với hai bản hit gắn liền với tên tuổi 2NE1 là Fire và I Am The Best. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, nữ ca sĩ đã khuấy động bầu không khí tại Kyocera Dome Osaka bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ, phong thái tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu đặc trưng. Những ca khúc từng góp phần tạo nên dấu ấn của 2NE1 một lần nữa vang lên trước hàng nghìn khán giả, gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của nhóm nhạc nữ đình đám thế hệ thứ hai.

Đáng chú ý, CL không trình diễn một mình mà còn có sự xuất hiện của ba thành viên nhóm nhạc tân binh ALLDAY PROJECT gồm Youngseo, Annie và Bailey. Các nữ thần tượng lần lượt đảm nhận những phần rap trong tiết mục, phối hợp cùng đàn chị tạo nên màn kết hợp bất ngờ. Sự giao thoa giữa một nghệ sĩ kỳ cựu với những gương mặt trẻ của Kpop mang đến màu sắc mới cho hai bản hit quen thuộc, đồng thời trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại MAMA 2026.

Video: Lạc Sâu Bích

Màn kết hợp này càng nhận được sự quan tâm khi đặt trong bối cảnh những thông tin gần đây liên quan đến hoạt động của CL. Trước đó, THE BLACK LABEL - công ty quản lý của ALLDAY PROJECT đã công bố việc ký hợp đồng độc quyền với nữ ca sĩ. Vì vậy, sự xuất hiện chung giữa CL và ba thành viên ALLDAY PROJECT tại MAMA 2026 nhanh chóng làm dấy lên nhiều kỳ vọng về khả năng hợp tác âm nhạc giữa các nghệ sĩ trong thời gian tới.

Đặc biệt, việc gia nhập THE BLACK LABEL được xem là bước chuyển đáng chú ý trong chặng đường hoạt động của trưởng nhóm 2NE1. Không chỉ có sự thay đổi trong định hướng quản lý, CL còn được kỳ vọng sẽ sớm phát hành sản phẩm âm nhạc mới dưới sự đồng hành của công ty này. Sau khoảng thời gian chưa có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật trên thị trường, thông tin trên mang đến tín hiệu tích cực cho những khán giả vẫn luôn chờ đợi sự trở lại của nữ rapper.

Thực tế, CL vốn là một trong những gương mặt có dấu ấn riêng biệt của Kpop. Trong thời gian hoạt động cùng 2NE1, cô gây ấn tượng bởi khả năng rap, phong cách trình diễn cá tính và hình ảnh nghệ sĩ không bị giới hạn trong những khuôn mẫu thường thấy của một nữ thần tượng. Những ca khúc như Fire, I Am The Best đã góp phần đưa tên tuổi 2NE1 trở thành biểu tượng của Kpop thế hệ thứ hai, đồng thời tạo ảnh hưởng đến hình ảnh và phong cách của nhiều nhóm nhạc nữ ra mắt sau này.

Sau khi 2NE1 bước vào giai đoạn ngừng hoạt động, CL tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc cá nhân, từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập. Dù không thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu trao giải lớn, sức hút của nữ ca sĩ vẫn được duy trì nhờ cá tính âm nhạc khác biệt và lượng người hâm mộ trung thành.

Chính vì vậy, màn xuất hiện tại MAMA 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Sau 11 năm, CL mới lại góp mặt trên sân khấu lễ trao giải này, đồng thời lựa chọn hai bản hit gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của 2NE1 để đánh dấu sự trở lại. Việc kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ của ALLDAY PROJECT cũng cho thấy sự kết nối giữa các thế hệ Kpop, thay vì chỉ đơn thuần tái hiện những dấu ấn trong quá khứ.

Màn trình diễn tại MAMA 2026 vì thế không chỉ là dịp để CL khẳng định sức hút sân khấu sau nhiều năm, mà còn mở ra những kỳ vọng về chương tiếp theo trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Với sự đồng hành của THE BLACK LABEL cùng kế hoạch phát hành sản phẩm mới, người hâm mộ đang chờ đợi những bước đi tiếp theo của trưởng nhóm 2NE1 trong thời gian tới.