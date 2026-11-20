Mới đây, Lê Phương thu hút sự quan tâm của khán giả khi xác nhận góp mặt trong bộ phim điện ảnh Chị Hai, dự kiến ra rạp vào năm 2027. Thông tin này đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên sau một năm hoạt động nổi bật trên màn ảnh nhỏ.

Trên trang cá nhân, Lê Phương hào hứng chia sẻ hình ảnh đầu tiên của nhân vật kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. "Sinh ra để làm CHỊ HAI là có thiệt", nữ diễn viên viết. Bài đăng nhanh chóng gây chú ý bởi đây là lần hiếm hoi Lê Phương công bố một dự án điện ảnh ngay sau khi tạo được sức hút với các vai diễn truyền hình.

Lê Phương bất ngờ công bố dự án điện ảnh Chị Hai, đồng thời hé lộ tạo hình đầu tiên của nhân vật Na.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Lê Phương đảm nhận vai Na, nhân vật đầu tiên được giới thiệu trong Chị Hai. Bộ phim do Vũ Khắc Tuận đạo diễn, khai thác câu chuyện gia đình qua góc nhìn của người chị cả, người phải đối diện với nhiều trách nhiệm và những vấn đề phức tạp trong cuộc sống.

Trong hình ảnh quảng bá vừa công bố, Lê Phương xuất hiện với mái tóc ngang vai, gương mặt gần như không trang điểm cầu kỳ và ánh mắt trầm tư. Tạo hình giản dị của nữ diễn viên phần nào gợi mở chân dung một người phụ nữ từng trải, khác với hình ảnh mạnh mẽ, thời thượng mà cô thể hiện trong một số tác phẩm gần đây.

Đáng chú ý, Chị Hai còn đánh dấu màn tái hợp giữa Lê Phương và đạo diễn Vũ Khắc Tuận sau bộ phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Sự trở lại của bộ đôi này nhận được nhiều kỳ vọng bởi trước đó, màn hợp tác của họ từng tạo hiệu ứng tích cực với khán giả truyền hình.

Lê Phương tái hợp đạo diễn Vũ Khắc Tuận trong Chị Hai sau màn hợp tác ở bộ phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Lê Phương gây ấn tượng khi hóa thân thành Phương Khánh, người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và có quan điểm rõ ràng về tình yêu. Nhân vật được xây dựng khác biệt đáng kể so với những vai diễn chịu nhiều bất hạnh vốn gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên.

Bản thân Lê Phương từng thừa nhận Phương Khánh là một trong những nhân vật khiến cô đặc biệt yêu thích. Nữ diễn viên đánh giá cao sự chủ động của nhân vật trong việc lựa chọn cuộc sống, đồng thời xem đây là cơ hội để bản thân thể hiện một màu sắc diễn xuất mới.

Cũng trong năm 2026, Lê Phương tiếp tục gây chú ý với vai Thanh Mai trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Trái ngược với Phương Khánh, Thanh Mai là người vợ hết lòng vì gia đình nhưng phải đối diện với sự phản bội trong hôn nhân. Những diễn biến tâm lý của nhân vật từng khiến khán giả tranh luận trên mạng xã hội.

Lê Phương ghi dấu ấn với hai hình tượng đối lập trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bóng Ma Hạnh Phúc.

Việc hai bộ phim phát sóng trong cùng giai đoạn giúp Lê Phương chứng minh khả năng biến hóa qua những hình tượng đối lập. Nếu Thanh Mai khiến người xem thương cảm bởi sự nhẫn nhịn thì Phương Khánh lại nhận được sự yêu thích nhờ tính cách quyết đoán, không chấp nhận đánh mất giá trị bản thân.

Trước đó, Lê Phương đã có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật và ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Vó Ngựa Trời Nam, Thương Con Cá Rô Đồng và đặc biệt là Gạo Nếp Gạo Tẻ. Vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ từng mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38.

Từ hình tượng người phụ nữ chịu thương chịu khó đến những nhân vật hiện đại, có cá tính mạnh, Lê Phương dần mở rộng phạm vi diễn xuất. Đây cũng là nền tảng khiến sự xuất hiện của cô trong Chị Hai trở nên đáng chú ý, đặc biệt khi tác phẩm tiếp tục khai thác đề tài gia đình vốn là thế mạnh của nữ diễn viên.

Ở tuổi ngoài 40, Lê Phương vẫn duy trì lịch trình làm việc tích cực. Bên cạnh sự nghiệp, nữ diễn viên có cuộc sống ổn định cùng ông xã Trung Kiên và hai con. Sự đồng hành của gia đình giúp Lê Phương có thêm điều kiện tập trung cho những dự án nghệ thuật dài hơi.

Hiện tại, ê-kíp Chị Hai mới công bố Lê Phương là gương mặt đầu tiên trong dàn diễn viên. Nội dung chi tiết, các nhân vật còn lại và thời điểm phát hành cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Sau một năm hoạt động sôi nổi trên màn ảnh nhỏ, Lê Phương tiếp tục thử sức với dự án điện ảnh dự kiến ra mắt năm 2027.

Với Lê Phương, dự án điện ảnh mới không chỉ là cơ hội tái hợp một đạo diễn quen thuộc mà còn mở ra thử thách đáng chờ đợi sau những thành công trên truyền hình. Liệu nhân vật Na có tạo được dấu ấn tương tự Thanh Mai hay Phương Khánh hay không vẫn là câu hỏi dành cho khán giả khi Chị Hai chính thức ra rạp vào năm 2027.