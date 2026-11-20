Từng hoạt động nghệ thuật ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, Thủy Tiên là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu hành trình nghệ thuật khá đa dạng. Tuy nhiên, nếu âm nhạc từng giúp cô tạo dựng tên tuổi với hàng loạt bản hit, thì điện ảnh lại là một dấu ấn khác trong sự nghiệp. Đáng chú ý, đã 7 năm kể từ lần cuối xuất hiện trên màn ảnh rộng, nữ ca sĩ vẫn chưa có thêm dự án phim mới.

Năm 2008, Thủy Tiên bắt đầu được khán giả chú ý với vai Juliet trong phim điện ảnh Nụ Hôn Thần Chết. Cùng năm, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc với vai Hoàng Yến. Dù không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, nữ ca sĩ vẫn tạo được sự tò mò nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng thể hiện nhân vật trước ống kính.

Thủy Tiên từng thử sức với diễn xuất trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình.

Sau đó, Thủy Tiên tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Đẹp Từng Centimet (2009), Sóng Tình (2009), Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2009) và Những Nụ Hôn Rực Rỡ (2010). Tuy nhiên, phần lớn những lần xuất hiện này đều là vai phụ hoặc khách mời, chưa thực sự giúp cô xây dựng một sự nghiệp diễn xuất riêng biệt.

Đến năm 2016, Thủy Tiên tham gia Vợ Ơi... Em Ở Đâu? với vai Nguyệt Nga, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Ba năm sau, cô tiếp tục xuất hiện trong Vu Quy Đại Náo (2019). Đây cũng là lần cuối cùng khán giả nhìn thấy nữ ca sĩ tham gia một dự án điện ảnh. Thời điểm đó, Thủy Tiên chỉ nhận lời đóng vai khách mời để ủng hộ ê-kíp thân thiết vì không thể sắp xếp thời gian cho một vai diễn có nhiều cảnh quay. Kể từ đó, Thủy Tiên gần như rút khỏi các hoạt động điện ảnh.

Thời gian gần đây, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng bắt đầu có những động thái đáng chú ý. Tháng 8/2026, cô phát hành ca khúc Chấp Niệm do chính mình sáng tác, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau khoảng 6 năm vắng bóng. Thay vì đầu tư MV hoành tráng, nữ ca sĩ lựa chọn hình thức lyric video đơn giản và xem đây như món quà dành tặng người hâm mộ.

Đến tháng 11/2026, Thủy Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý khi thông báo hoàn thành hai đợt in sách với tổng cộng 4.000 quyển để gửi tặng khán giả. Cô cũng dần tương tác nhiều hơn trên mạng xã hội, cho thấy sự kết nối trở lại với những người vẫn dõi theo mình.

Khán giả chờ đợi sự trở lại của Thủy Tiên.

Sau 7 năm không tham gia phim ảnh, những động thái mới của Thủy Tiên khiến khán giả nhớ đến hình ảnh nữ ca sĩ từng thử sức với diễn xuất. Dù chưa có thông tin về kế hoạch trở lại màn ảnh, nhiều người vẫn mong chờ ngày cô tái xuất với một vai diễn mới, đặc biệt khi hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ từng có không ít trải nghiệm thú vị.