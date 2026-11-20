Trong chia sẻ với truyền thông về quá trình tham gia phim điện ảnh Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương khiến khán giả chú ý khi nhắc đến người bạn diễn Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội làm việc cùng nam diễn viên sau nhiều năm. Cô cho biết: "Phương cảm thấy rất hạnh phúc khi đến phim trường vì có một bạn diễn ăn ý".

Theo Lan Phương, cô đặc biệt yêu thích cách diễn xuất của Kiều Minh Tuấn. Nam diễn viên có khả năng xử lý nhân vật tự nhiên, giàu cảm xúc và tạo được sự kết nối với bạn diễn trong từng phân đoạn. Thậm chí, khi xem lại những cảnh quay của đồng nghiệp trong quá trình lồng tiếng, Lan Phương vẫn không giấu được sự bất ngờ trước cách anh thể hiện nhân vật. Có những phân đoạn khiến nữ diễn viên nổi da gà và phải dành lời khen cho bạn diễn.

Lan Phương tại phim trường Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Sự ăn ý này không phải tự nhiên mà có. Cách đây khoảng 10 năm, Lan Phương và Kiều Minh Tuấn từng có dịp hợp tác trong phim truyền hình Những Nàng Bầu Hành Động. Khi đó, cả hai hóa thân thành một cặp vợ chồng với những tương tác gần gũi, hài hước. Lan Phương đảm nhận hình ảnh người vợ có tính cách trẻ con, nhí nhảnh, trong khi Kiều Minh Tuấn vào vai người chồng trưởng thành, tâm lý và luôn yêu thương, chiều chuộng vợ.

Nhìn lại quãng thời gian làm việc chung, Lan Phương từng cho biết cô cảm thấy rất vui mỗi khi đến phim trường bởi có một người bạn diễn hiểu ý. Nữ diễn viên cũng dành sự yêu thích đặc biệt cho lối diễn của Kiều Minh Tuấn. Chính những trải nghiệm đẹp từ lần hợp tác đầu tiên đã tạo nên sự thoải mái khi cả hai có cơ hội tái ngộ sau một thập kỷ. Theo Lan Phương, dù không cần trò chuyện quá nhiều để làm quen lại, họ vẫn có thể nhanh chóng bắt nhịp và phối hợp tự nhiên trước ống kính.

Lan Phương và Kiều Minh Tuấn tái hợp sau 10 năm.

Tuy nhiên, nếu ở Những Nàng Bầu Hành Động, cả hai từng mang đến hình ảnh vợ chồng với nhiều tình huống dí dỏm, thì trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, mối quan hệ trên màn ảnh đã có sự thay đổi hoàn toàn. Lan Phương đảm nhận vai Sáy, còn Kiều Minh Tuấn hóa thân thành Còn. Hai nhân vật được đặt trong mối quan hệ mẹ con với nhiều uẩn khúc, bi kịch, góp phần tạo nên những nút thắt quan trọng cho câu chuyện kinh dị mang màu sắc tâm linh.

Đáng chú ý, màn tái hợp sau 10 năm của hai diễn viên cũng gắn liền với thành tích đáng kể của bộ phim. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu hơn 201 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm kinh dị Việt nổi bật nhất năm 2026.

Lan Phương và Kiều Minh Tuấn vào vai cặp vợ chồng trên màn ảnh nhỏ.

Từ một cặp vợ chồng trên màn ảnh nhỏ đến mẹ con trong bộ phim kinh dị ăn khách, Lan Phương và Kiều Minh Tuấn cho thấy sự biến hóa thú vị qua hai lần hợp tác. Với nữ diễn viên, niềm hạnh phúc khi trở lại phim trường không chỉ đến từ một vai diễn mới mà còn bởi được đồng hành cùng người bạn diễn mà cô luôn yêu thích và đánh giá cao về chuyên môn.