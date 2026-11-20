Ở độ tuổi U40, thay vì chạy theo xu hướng nhất thời, nhiều phụ nữ hướng đến tủ đồ tinh gọn với những món trang phục có thể sử dụng qua nhiều mùa. Chỉ cần lựa chọn đúng kiểu dáng và màu sắc, một item có thể kết hợp linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Dưới đây là 5 món đồ đáng cân nhắc cho tủ quần áo tối giản.

Áo sơ mi trắng hoặc blouse lụa

Áo sơ mi trắng là món đồ kinh điển, phù hợp với nhiều độ tuổi. Phụ nữ U40 nên ưu tiên thiết kế có phom vừa vặn, đường may chỉn chu và ít chi tiết trang trí. Bên cạnh sơ mi cotton, blouse lụa màu trắng kem hoặc be sáng cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ chất liệu mềm mại, tạo vẻ nữ tính.

Khi đi làm, có thể phối sơ mi trắng với quần âu ống suông, chân váy midi và thắt lưng da. Trong những buổi dạo phố, kết hợp áo cùng quần jeans xanh và giày bệt sẽ mang đến vẻ ngoài thoải mái, trẻ trung.

Quần âu cạp cao ống suông

Quần âu cạp cao ống suông ghi điểm nhờ khả năng tạo tỷ lệ cơ thể cân đối và sự thoải mái khi vận động. Những thiết kế có đường ly trước, chất liệu đứng phom nhưng vẫn có độ rủ thường giúp trang phục trông chỉn chu hơn.

Các gam màu đen, xám, nâu hoặc be đều dễ phối và ít bị ảnh hưởng bởi xu hướng. Phụ nữ U40 có thể kết hợp quần với sơ mi, blouse lụa hoặc áo len mỏng khi đi làm. Nếu muốn vẻ ngoài năng động hơn, hãy thử phối cùng áo thun trơn, blazer và giày loafer.

Áo khoác blazer phom đứng

Blazer là món đồ giúp hoàn thiện trang phục mà không cần quá nhiều phụ kiện. Những thiết kế có phần vai vừa vặn, đường cắt may rõ nét và độ dài phù hợp thường dễ mặc, tạo vẻ ngoài thanh lịch.

Thay vì chọn mẫu cầu kỳ, phụ nữ U40 nên ưu tiên blazer màu đen, xám, nâu camel hoặc xanh navy. Khi đi làm, có thể phối blazer với sơ mi và quần âu. Trong ngày nghỉ, thay sơ mi bằng áo thun trơn, kết hợp cùng quần jeans và sneaker là đã có set đồ trẻ trung, thoải mái.

Áo khoác trench coat dáng dài

Trench coat là thiết kế kinh điển, phù hợp với những ngày thời tiết se lạnh. Kiểu áo dáng dài, có hàng khuy phía trước và chi tiết thắt đai ở eo giúp tạo điểm nhấn cho trang phục. Những gam màu như be, camel, nâu nhạt hoặc xanh navy có ưu điểm dễ kết hợp và mang vẻ cổ điển.

Khi chọn mua, nên chú ý độ dài áo, phần vai và chất liệu để tránh cảm giác quá rộng hoặc nặng nề. Trench coat có thể khoác ngoài áo len mỏng, sơ mi hoặc áo thun trơn, kết hợp cùng quần âu và giày loafer. Nếu yêu thích phong cách nữ tính, có thể mặc cùng váy liền hoặc chân váy midi.

Chân váy midi chữ A hoặc dáng suông

Chân váy midi dài qua gối là lựa chọn phù hợp với phụ nữ U40 yêu thích vẻ nữ tính nhưng vẫn đề cao sự thoải mái. Dáng chữ A có phần eo gọn, thân váy xòe nhẹ, trong khi kiểu suông tạo cảm giác thanh thoát nhờ đường nét đơn giản.

Tùy thời tiết và hoàn cảnh, có thể chọn chất liệu kaki, tuyết mưa, len mỏng hoặc satin. Khi đi làm, chân váy midi kết hợp với sơ mi, blouse lụa hoặc áo len cổ tròn sẽ tạo nên set đồ thanh lịch. Trong những buổi dạo phố, chỉ cần thay bằng áo thun trơn và sneaker là có ngay diện mạo trẻ trung, năng động.

Với phong cách tối giản, điều quan trọng không nằm ở số lượng trang phục mà ở khả năng kết hợp giữa các món đồ. Một tủ quần áo có những thiết kế kinh điển, màu sắc hài hòa và phom dáng phù hợp sẽ giúp phụ nữ U40 tiết kiệm thời gian lựa chọn mà vẫn duy trì vẻ ngoài chỉn chu trong nhiều hoàn cảnh.