Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng bật cười khi có hành động tinh nghịch với Kim Lý ngay tại sự kiện. Đáng chú ý, nam diễn viên cũng vui vẻ phối hợp, tạo nên màn tương tác đầy hài hước của hai vợ chồng.

Tối 19/11, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng xuất hiện tại sự kiện giới thiệu album mới của nữ ca sĩ. Trong lúc gặp gỡ và giao lưu tại chương trình, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý với màn nhảy múa ăn mừng đầy ngẫu hứng. Không cần lời dẫn hay chuẩn bị trước, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn bắt nhịp với nhau một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, điều khiến người xem thích thú hơn cả là hành động của Hồ Ngọc Hà ngay sau đó khi đang ôm ông xã. Cử chỉ có phần táo bạo của cô khiến khoảnh khắc tình cảm của hai người trở nên hài hước. Trong khi đó, Kim Lý vẫn nở nụ cười tươi, vòng tay ôm vợ và thoải mái nhảy múa.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả không bỏ qua chi tiết này và để lại những lời trêu chọc dí dỏm. Một tài khoản viết: "Đôi bàn tay như một thói quen, chị hơi quen tay nhé chị", trong khi một số người khác cũng hài hước nhắc đến hành động của nữ ca sĩ. Những bình luận này khiến màn tương tác của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý càng thêm thu hút.

Màn tương tác này gây chú ý bởi sự tự nhiên, thoải mái của cặp đôi. Sau nhiều năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn thường xuyên khiến khán giả thích thú với những khoảnh khắc thân mật, không ngại trêu đùa đối phương ở nơi đông người. Câu nói “người cùng tần số mới hiểu nhau” cũng trở nên phù hợp với màn tung hứng đầy ăn ý của hai người.

Khoảnh khắc trên diễn ra trong sự kiện Gallery & Listening Party giới thiệu album phòng thu Vol.8 của Hồ Ngọc Hà. Đây là lần trở lại với album phòng thu được đánh số của nữ ca sĩ sau hơn 12 năm kể từ Vol.7 - Mối tình xưa (2014). Sản phẩm mới gồm 10 ca khúc, có sự kết hợp với nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Hà An Huy, Suboi, Ái Phương và Gigi Hương Giang. Album chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số vào tối 19/11.