Vora của nhóm A2O LITE tạm thời vắng mặt trong các hoạt động của nhóm do phải trải qua phẫu thuật. A2O Entertainment đã đưa ra thông báo về việc Vora đến bệnh viện sau khi bị “đau bụng đột ngột”. Tại đây, cô được chẩn đoán mắc viêm ruột thừa cấp tính và cần phải thực hiện phẫu thuật. Vì lý do này, Vora sẽ không thể tham gia buổi ghi hình trước (pre-recording) cho chương trình K-POPCON của đài Arirang TV cùng A2O LITE.

Phía công ty cho biết, các thành viên còn lại (ngoại trừ Bora) vẫn sẽ tham gia hoạt động theo kế hoạch. Công ty chia sẻ thêm: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì thông báo đột ngột này tới người hâm mộ, những người vốn đang rất mong chờ buổi ghi hình. Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý vị".

Đồng thời, công ty khẳng định sẽ hết lòng hỗ trợ quá trình hồi phục của Bora, với lời hứa: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo Bora có thể sớm trở lại gặp gỡ người hâm mộ với sức khỏe tốt nhất".

A2O LITE, nhóm nhạc của Bora, là một nhóm nhạc nữ tân binh vừa ra mắt vào ngày 21 tháng trước. Nhóm đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ khi liên tục góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, với đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay mang tên Neon.