Kim Jong Kook khiến khán giả thích thú khi tiết lộ những câu chuyện trong cuộc sống hôn nhân mới đây. Dù nổi tiếng là người tiết kiệm đến mức khắt khe, nam ca sĩ lại cho biết anh sẵn sàng phá bỏ mọi nguyên tắc trước bà xã, thậm chí trở thành người chồng vô cùng chiều chuộng vợ.

Kim Jong Kook chia sẻ về đời sống gia đình bên vợ.

Trong chương trình giải trí What Shall We Do for You – Secretary Jin phát sóng gần đây, Kim Jong Kook xuất hiện với tư cách nhân vật chính. Từ một trong những nghệ sĩ độc thân lâu năm nổi tiếng của showbiz Hàn Quốc, nam ca sĩ hiện đã bước vào cuộc sống hôn nhân và không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện ngọt ngào bên người bạn đời.

Đáng chú ý, Kim Jong Kook tiết lộ bản thân có sự thay đổi rõ rệt sau khi kết hôn. Trước đây, anh nổi tiếng với tính cách tiết kiệm, thậm chí kiên quyết không bật điều hòa ngay cả trong những ngày hè nóng nực. Tuy nhiên, khi ở bên vợ, nam ca sĩ lại trở nên thoải mái và chiều chuộng hơn rất nhiều.

Kim Jong Kook cho biết anh thậm chí không bận tâm nếu vợ mở cửa tủ lạnh rồi để đó. Nam ca sĩ hài hước nói rằng nếu người làm điều đó là vợ mình, anh sẽ giả vờ như không nhìn thấy. Anh cũng khẳng định bản thân không còn giữ những nguyên tắc tiết kiệm khắt khe như trước khi ở bên bà xã.

Trái ngược với sự nghiêm khắc dành cho những người xung quanh, Kim Jong Kook lại vô cùng dễ tính trước bạn đời. Khi nghe Kim Kwang Kyu bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin anh kết hôn, nam ca sĩ nhiệt tình khuyên đồng nghiệp: "Nhất định phải kết hôn đi".

Trong chương trình, Kim Jong Kook cũng liên tục đưa ra những lời nhắc nhở dành cho các thư ký đồng hành nhưng lại thừa nhận bản thân chẳng còn chút cố chấp nào khi đối diện với vợ.

Dù vậy, câu chuyện khiến khán giả bật cười nhất lại liên quan đến thói quen sử dụng nước trong gia đình. Kim Jong Kook tiết lộ trong một lần rửa bát, vợ anh bất ngờ hỏi: "Em dùng nhiều nước quá à?".

Câu hỏi này khiến nam ca sĩ chú ý bởi trước đó anh luôn khẳng định bản thân không hề tiết kiệm với bà xã. Việc người vợ cũng bắt đầu quan tâm đến lượng nước sử dụng trong nhà khiến câu chuyện về tính cách nổi tiếng của Kim Jong Kook thêm phần hài hước.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn tiết lộ mong muốn bất ngờ về những đứa con trong tương lai. Kim Jong Kook cho biết anh không muốn con giống mình mà hy vọng em bé sẽ thừa hưởng ngoại hình của mẹ. Anh nhấn mạnh: "Nhất định phải giống vợ".

Sự đối lập giữa một Kim Jong Kook nghiêm khắc, tiết kiệm với mọi người và một người chồng dịu dàng, chiều chuộng vợ đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý từ khán giả.

Năm 2025, Kim Jong Kook khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo kết hôn. Nam nghệ sĩ cưới người phụ nữ không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hôn lễ được tổ chức kín tiếng, chỉ mời những người bạn thân thiết.