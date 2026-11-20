Đằng sau hình ảnh một ngôi sao hàng đầu Vpop với hàng triệu người hâm mộ, Sơn Tùng M-TP cũng có những nỗi sợ, áp lực và mong muốn được sống như một người bình thường. Trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh trên chương trình Zach Sang Show (Mỹ), nam ca sĩ lần đầu cởi mở chia sẻ về mặt trái của sự nổi tiếng, những lúc không dám xuất hiện nơi công cộng và áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh trên chương trình Zach Sang Show (Mỹ), Sơn Tùng M-TP lần đầu cởi mở chia sẻ về mặt trái của sự nổi tiếng.

Đằng sau ánh hào quang là nỗi sợ không thể thoải mái xuất hiện nơi công cộng

Trong cuộc trò chuyện với MC Zach Sang, Sơn Tùng M-TP được hỏi về cuộc sống khi trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Thay vì chỉ nói về sự hào nhoáng của danh tiếng, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ đôi khi bản thân cảm thấy sợ hãi khi xuất hiện ở những nơi đông người.

Sơn Tùng cho biết chỉ cần một người nhận ra và gọi tên mình, những người xung quanh cũng có thể nhanh chóng chú ý. Điều này khiến anh đôi lúc không dám xuất hiện ở nơi công cộng, dù đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 13 năm.

Sơn Tùng (thứ 2 từ phải sang) cùng nhóm nhạc Young Pilots lên Hà Nội tham gia biểu diễn.

Nam ca sĩ thừa nhận từng nghĩ bản thân đã quen với sự chú ý của công chúng, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Anh vẫn là một con người bình thường, có những lúc cần không gian riêng tư và muốn được tự do tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về việc bị nhận ra.

Để có những khoảng thời gian riêng tư, Sơn Tùng tiết lộ thường đeo khẩu trang, mặc áo hoodie khi ra ngoài. Anh còn có thói quen đạp xe đến một công viên quen thuộc để ăn sáng, tận hưởng không khí gần gũi với thiên nhiên.

Dù vậy, giọng ca sinh năm 1994 hiểu rằng đây là một phần đi kèm với vị trí của người nổi tiếng và anh phải học cách chấp nhận điều đó.

Áp lực phải làm hài lòng khán giả và nỗi sợ khiến người khác thất vọng

Không chỉ đối diện với sự chú ý quá mức từ công chúng, Sơn Tùng còn chia sẻ về áp lực trong quá trình sáng tạo âm nhạc. Anh cho biết bản thân thường tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao, bởi biết có nhiều người đang dõi theo, yêu mến và lấy mình làm nguồn cảm hứng.

Nam ca sĩ muốn mỗi sản phẩm khi ra mắt đều phải thật tốt, không muốn khiến những người đặt niềm tin vào mình thất vọng. Chính suy nghĩ này đôi khi khiến anh tự tạo ra những áp lực không cần thiết và phải học cách cân bằng cảm xúc.

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng cũng thừa nhận có những thời điểm nghệ sĩ dễ bị cuốn vào các con số, kỳ vọng và mong muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Khi quá chú trọng đến những yếu tố bên ngoài, người nghệ sĩ có thể dần quên mất điều thực sự khiến mình yêu âm nhạc.

Anh cho biết hiện tại không còn muốn quá bận tâm đến những ồn ào hay suy nghĩ của người khác. Thay vào đó, Sơn Tùng muốn dành thời gian và tâm sức cho hành trình phát triển bản thân, thử nghiệm những điều mới mẻ và sống đúng với tình yêu âm nhạc.

Muốn trưởng thành phải chấp nhận những áp lực và thử thách

Một điểm đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn là quan điểm của Sơn Tùng về sự trưởng thành trong nghệ thuật. Khi được hỏi liệu áp lực có phải một phần của quá trình trở thành nghệ sĩ lớn, nam ca sĩ đồng tình và cho rằng sự phát triển không thể đến từ việc mãi ở trong trạng thái thoải mái.

Với anh, việc liên tục làm mới bản thân không chỉ thể hiện qua âm nhạc mà còn ở hình ảnh và tư duy nghệ thuật. Sơn Tùng không muốn bị giới hạn trong một thể loại nhất định mà luôn để cảm xúc dẫn dắt quá trình sáng tạo.

Anh lấy việc thử nghiệm Afrobeats làm ví dụ. Dù biết đây là thể loại còn khá mới mẻ tại Việt Nam, nam ca sĩ vẫn quyết định thử sức vì tìm thấy sự đồng điệu giữa dòng nhạc này với những âm hưởng âm nhạc Việt Nam mà anh đã tiếp xúc từ nhỏ, đặc biệt là dân ca và lời ru của mẹ.

Sơn Tùng cũng chia sẻ rằng sau hơn 13 năm làm nghề, anh không còn đặt câu hỏi làm thế nào để nổi tiếng hay thành công hơn. Điều khiến anh tò mò là bản thân có thể đi xa đến đâu trên hành trình nghệ thuật và còn có thể khám phá những giới hạn nào.

Bên cạnh những chia sẻ về danh tiếng và áp lực, nam ca sĩ còn nhắc đến quan niệm đặc biệt của mình: âm nhạc không đơn thuần là công việc mà chính là con người anh.

Mỗi khi bước lên sân khấu, Sơn Tùng muốn dành tất cả năng lượng và cảm xúc cho khán giả. Khoảnh khắc được nghe người hâm mộ gọi tên, hát theo và cùng chia sẻ cảm xúc là lúc anh cảm thấy mình thực sự được sống với âm nhạc.

Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, điều nam ca sĩ hướng đến không chỉ là danh tiếng mà còn là khả năng vượt qua giới hạn của chính mình. Đằng sau ánh hào quang, có lẽ điều anh đang học cách tìm kiếm chính là sự cân bằng giữa một Sơn Tùng M-TP của công chúng và Nguyễn Thanh Tùng trong cuộc sống đời thường.