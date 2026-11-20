Trong nghi thức chụp ảnh chung hôm 19/11, các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) tiếp tục duy trì truyền thống mặc trang phục mang dấu ấn văn hóa của nền kinh tế chủ nhà.

Khác với những bộ trang phục được thiết kế riêng tại một số kỳ hội nghị trước, lần này các nhà lãnh đạo chỉ khoác một chiếc khăn lụa lên trang phục trang trọng. Tại kỳ APEC gần nhất do Trung Quốc đăng cai ở Bắc Kinh năm 2014, các nhà lãnh đạo từng mặc áo khoác được thiết kế theo phong cách Trung Hoa hiện đại.

Dù có thiết kế giản dị, những chiếc khăn lụa năm nay được chuẩn bị qua quá trình chế tác tỉ mỉ, kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc.

Theo ông Wu Jianhua, Chủ tịch Công ty Công nghệ và Văn hóa Lụa Tô Châu Shangjiukai, đơn vị phụ trách thiết kế chính, mỗi chiếc khăn có 21 sợi tơ tằm tự nhiên được dệt vào chất liệu vải, tượng trưng cho sự hợp tác chặt chẽ và cùng có lợi giữa 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Các nhà lãnh đạo và đại diện từ các nền kinh tế khác trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại hội nghị năm nay, các nhà lãnh đạo được lựa chọn giữa hai phiên bản khăn lụa màu đỏ đậm và xanh đậm, lấy cảm hứng từ màu sắc trong biểu tượng APEC. Cả hai đều sử dụng tông màu trầm để phù hợp với trang phục trang trọng, đồng thời được trang trí bằng các kỹ thuật thêu truyền thống.

Phiên bản màu đỏ được làm từ lụa Gambiered của Quảng Đông, còn gọi là xiangyunsha hay lụa mây thơm. Đây là loại vải truyền thống được nhuộm bằng chiết xuất từ cây gambier.

Theo ông Wu, việc tạo ra màu sắc đồng đều trên chất liệu này không hề dễ dàng. Các nghệ nhân đã phải thực hiện hơn 300 mẫu thử để tìm được màu sắc phù hợp và bảo đảm độ đồng nhất giữa các sản phẩm.

Ở một đầu khăn, các nghệ nhân thêu họa tiết mây vàng và sóng nước, tượng trưng cho may mắn, bình an và thịnh vượng. Mặt còn lại được trang trí bằng biểu tượng APEC màu đỏ cam.

Những chiếc khăn choàng có nhiều họa tiết truyền thống, với hình ảnh sóng và mây tượng trưng cho may mắn, hòa bình và thịnh vượng. Ảnh: qq.com

Trong khi đó, phiên bản màu xanh được dệt từ gấm thời Tống, với họa tiết mây và sóng màu bạc ở một mặt, biểu tượng APEC màu xanh lục ở mặt còn lại.

Loại gấm này có nguồn gốc từ thời nhà Tống (960-1279), là một trong những chất liệu lụa truyền thống gắn với lịch sử thủ công lâu đời của Trung Quốc. Nghề dệt và hoàn thiện lụa Gambiered, cùng các kỹ thuật thêu Quảng Đông và Tô Châu được sử dụng trong những chiếc khăn, đều nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc.

Bên cạnh những hình ảnh nổi bật ở hai đầu khăn, phần nền còn được điểm xuyết ba họa tiết gồm hoa bông gòn, hoa giấy và những đám mây mang ý nghĩa tốt lành.