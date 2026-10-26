'Nói đi đôi với làm'

Đảng bộ xã Cửa Tùng hiện có 34 tổ chức đảng trực thuộc, với 2.023 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; tăng cường giao ban với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đến nay, các nhiệm vụ chính trị cơ bản được thực hiện thông suốt, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Học và làm theo Bác được Đảng bộ xã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Nội dung học và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với nghị quyết và chương trình công tác của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức xã Cửa Tùng hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại nhà văn hóa thôn - Ảnh: S.H

Xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy xã Cửa Tùng đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Qua đó, 20 mô hình “Dân vận khéo”, chương trình xây dựng NTM, nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Việc công khai, minh bạch trong huy động nguồn lực thực hiện các công trình phúc lợi được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Từ việc đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã Cửa Tùng có nhiều chuyển biến. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tác phong, lề lối làm việc từng bước được chuẩn hóa theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Một trong những kết quả rõ nét là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Cửa Tùng có 99,2% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, 96,14% kết quả giải quyết được số hóa, 100% hồ sơ có nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản, cấp và sử dụng chữ ký số; 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường điện tử; cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản; 99,97% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được số hóa; 100% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cửa Tùng Trần Bá Dũng cho biết, trung tâm hoạt động ổn định, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện. Ngày 6/7/2026, xã Cửa Tùng triển khai mô hình "Thứ bảy, chủ nhật hành chính lưu động-Đưa dịch vụ công đến gần Nhân dân” với mục đích hỗ trợ người dân thực hiện TTHC ngoài giờ hành chính tại nhà văn hóa thôn, nhà của người cao tuổi, khuyết tật, ốm đau, đi lại khó khăn hoặc các trường hợp cần được hỗ trợ trực tiếp.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến. Từng bước nâng cao tỉ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, sử dụng tài khoản định danh điện tử... Đồng thời, trung tâm đổi mới phương thức phục vụ theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Việc học và làm theo Bác đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Diện mạo nông thôn ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp. Văn hóa-xã hội phát triển toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cửa Tùng Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, thời gian tới, Đảng bộ xã Cửa Tùng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về việc “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.