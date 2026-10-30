Hơn 400 cán bộ chiến sĩ xuyên đêm giúp dân khắc phục thiên tai

Ngay sau thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ đội xuyên đêm giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh An Giang, từ khoảng 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 29/10, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại các xã Phú An, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Châu Phú, Bình Giang, Giồng Riềng, Hòa Lạc và Phú Tân, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản và công trình hạ tầng.

Thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 86 căn nhà bị tốc mái, trong đó 26 căn tốc mái hoàn toàn, 60 căn tốc mái một phần; 2 lò sấy lúa bị hư hỏng mái, 22 trụ điện bị gãy, ngã và nhiều cây xanh đổ chắn ngang đường. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1,405 tỷ đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Giông lốc làm 87 căn nhà sập, tốc mái, nhiều trụ điện gãy đổ, gây thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong đó, xã Phú Lâm chịu thiệt hại nặng nhất với 27 căn nhà bị tốc mái, 5 trụ điện bị gãy, thiệt hại ước tính khoảng 650 triệu đồng. Xã Phú An có 20 căn nhà bị tốc mái, 2 lò sấy lúa bị hư hỏng, 4 trụ điện bị gãy, thiệt hại hơn 250 triệu đồng. Các địa phương còn lại cũng ghi nhận nhiều nhà dân bị hư hỏng, cây xanh và trụ điện ngã đổ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Ngay sau khi mưa giông xảy ra, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

Không quản khó khăn, các lực lượng khẩn trương thu dọn cây xanh ngã đổ, giải phóng các tuyến đường bị ách tắc, hỗ trợ người dân di dời tài sản, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, ưu tiên những hộ bị thiệt hại nặng. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần hạn chế thiệt hại phát sinh, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Hiện Bộ CHQS tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương rà soát, thống kê thiệt hại, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết.