Hà Nội: Phường Tây Hồ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 110 đảng viên từ 30 đến 70 tuổi Đảng đợt 07-11

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ phường Tây Hồ đã trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt này.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến (bên phải), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ - Hà Nội trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Xuân Bân chi bộ 17.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu dài của mỗi đảng viên. Các đảng viên được trao Huy hiệu lần này là những đồng chí cao niên đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước và Thủ đô, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến khẳng định các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng là những người có kinh nghiệm thực tiễn, uy tín và giữ vai trò kết nối giữa các thế hệ đảng viên. Đảng bộ phường mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và kinh nghiệm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp ý kiến cho địa phương, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ phường Tây Hồ là 113/126 Đảng bộ phường xã của Thành uỷ Hà Nội thuộc diện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm nay. Đảng bộ đã tập trung ổn định tổ chức, triển khai các nhiệm vụ mới gắn với yêu cầu phát triển và đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, trong đó 4 thủ tục hành chính của Đảng đã được triển khai trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Phường đồng thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn; kết thúc hoạt động của Đảng ủy các cơ quan Đảng và Đảng ủy UBND phường, thành lập 15 chi bộ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được triển khai gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Cùng với đó, phường triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ” và dự án số hóa “Tô màu ký ức”. Các hoạt động hướng tới lưu giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Đảng bộ phường Tây Hồ xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phường tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.