Xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) ra mắt Tổ hợp tác trồng rau an toàn

Dự buổi lễ có đồng chí Sùng Mí Nô, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; cấp ủy cùng các hộ gia đình tham gia Tổ hợp tác.

Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Mỏ Phàng được thành lập với 6 hộ gia đình tham gia trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. Mô hình hướng tới liên kết các hộ sản xuất rau theo quy trình an toàn, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang liên kết có định hướng tiêu thụ.

Đồng chí Sùng Mí Nô, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ trao quyết định thành lập Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Mỏ Phàng.

Các đại biểu và thành viên Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Mỏ Phàng chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt.

Điểm nhấn của mô hình là gắn sản xuất với nhu cầu tiêu thụ tại chỗ, trước mắt ưu tiên cung ứng rau xanh cho bếp ăn bán trú, nội trú của các trường học trên địa bàn xã. Thông qua việc kết nối giữa Tổ hợp tác và các nhà trường, mô hình hướng tới hình thành đầu ra ổn định cho sản phẩm, đồng thời chủ động nguồn cung rau xanh có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày của học sinh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức báo cáo quá trình vận động thành lập Tổ hợp tác; công bố quyết định thành lập, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó; thông qua quy chế hoạt động và chương trình hành động của Tổ hợp tác.

Các đại biểu tham quan thực tế mô hình trồng rau an toàn tại thôn Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Vĩ phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời tăng cường kết nối giữa Tổ hợp tác với các trường học, từng bước xây dựng mối liên kết ổn định từ sản xuất đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn tại địa phương.

Việc thành lập Tổ hợp tác trồng rau an toàn tại thôn Mỏ Phàng không chỉ mở hướng phát triển kinh tế cho các hộ dân mà còn góp phần xây dựng nguồn cung thực phẩm an toàn phục vụ học sinh, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ trong đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại xã biên giới Sơn Vĩ.