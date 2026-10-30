Đưa dịch vụ hành chính đến gần hơn với người dân

Cán bộ phường An Hải triển khai mô hình "1 đồng hành - 3 hỗ trợ" tại nhà các hộ dân thuộc diện khó khăn. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Từ những chuyến trao giấy tờ tận nhà

Vào một ngày cuối tháng 10, anh Lê Văn Vinh, cán bộ phường An Hải, đến tận nhà trao quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng cho ông Nguyễn Tam Đào và quyết định hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình ông Đinh Công Dũng.

Hai quyết định với nội dung khác nhau nhưng cùng cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc đưa chính sách an sinh đến đúng đối tượng, đồng thời giảm bớt thời gian, công sức đi lại cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Theo quyết định của UBND phường An Hải, ông Nguyễn Tam Đào được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 540.000 đồng, kể từ ngày 1/10/2026. Ông thuộc diện người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định, không có lương hưu và các khoản trợ cấp được nêu trong quyết định.

Trong khi đó, ông Đinh Công Phương (68 tuổi), thay mặt gia đình nhận hỗ trợ 10,8 triệu đồng chi phí mai táng cho em trai là ông Đinh Công Dũng, thuộc đối tượng người khuyết tật nặng đã từ trần.

Với gia đình ông Phương, khoản hỗ trợ góp phần san sẻ phần nào khó khăn sau mất mát. Việc cán bộ phường trực tiếp trao quyết định tại nhà cũng giúp gia đình tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục mà không phải mất thêm thời gian đi lại.

“Gia đình vừa trải qua chuyện buồn nên có nhiều việc phải lo. Được địa phương quan tâm, hỗ trợ kinh phí mai táng và cán bộ mang quyết định đến tận nhà, gia đình tôi rất cảm kích. Sự hỗ trợ này giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền đối với người dân trong lúc cần thiết”, ông Phương bộc bạch.

Theo anh Lê Văn Vinh, qua quá trình tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo thường gặp khó khăn khi đi lại, hoàn thiện giấy tờ và thực hiện các thao tác trực tuyến.

“Vì vậy, cán bộ cố gắng hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ và trao kết quả tận nhà khi thủ tục được giải quyết xong. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần”, anh Vinh nói.

Đây là một trong những nội dung nổi bật của mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ” do Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải triển khai theo Kế hoạch số 233/KH-TTPVHCC ngày 16/6/2026, áp dụng từ tháng 6/2026.

Theo đó, “1 đồng hành” là đồng hành với người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ và suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính; “3 hỗ trợ” gồm hỗ trợ ghi tờ khai, mẫu đơn; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ trả kết quả miễn phí tại nhà.

Hiệu quả từ những hỗ trợ thiết thực

Từ khi triển khai đến ngày 29/10/2026, phường An Hải đã tiếp nhận 117 hồ sơ theo mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ”, trong đó 101 hồ sơ đã giải quyết, 16 hồ sơ đang xử lý.

Trong đó, thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật có 50 hồ sơ; hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội có 23 hồ sơ. Các hồ sơ liên quan đến trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ mai táng cho những nhóm đối tượng khác cũng được triển khai, góp phần giúp người dân tiếp cận chính sách an sinh thuận lợi hơn.

Theo bà Trần Thị Nhâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải, mô hình hướng đến hỗ trợ người dân xuyên suốt quá trình thực hiện thủ tục, từ khâu xác định nhu cầu, chuẩn bị hồ sơ đến khi nhận kết quả.

Qua đó, những người gặp khó khăn trong đi lại hoặc chưa thành thạo các thao tác trên môi trường số có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ hành chính công.

“Điều chúng tôi hướng đến là người dân không phải tự xoay xở với các thủ tục hành chính, nhất là những trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội. Cán bộ sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Khi có kết quả, chúng tôi tổ chức trả miễn phí tại nhà theo quy định của mô hình”, bà Nhân cho biết.

Mô hình giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ hành chính công. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Với mô hình này, khi người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc người đại diện, người chịu trách nhiệm mai táng cho các đối tượng thuộc diện áp dụng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thực hiện thủ tục, công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội sẽ trực tiếp tư vấn, xác định thủ tục cần thực hiện, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi có kết quả, công chức tiếp tục hỗ trợ chuyển đến tận nhà mà không thu phí.

Cách làm này góp phần tháo gỡ những trở ngại khi người dân tiếp cận dịch vụ công, từ việc chưa nắm rõ thành phần hồ sơ, lúng túng khi kê khai đến hạn chế trong sử dụng các nền tảng trực tuyến. Đặc biệt, với những người gặp khó khăn về sức khỏe, việc được hướng dẫn xuyên suốt và nhận kết quả tại nhà giúp giảm đáng kể công sức, thời gian đi lại.

Trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân không chỉ là mở rộng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mà còn phải bảo đảm người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ một cách thuận lợi.

Từ những chuyến trao kết quả tận nhà, mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ” tại phường An Hải từng bước cụ thể hóa tinh thần phục vụ, lấy nhu cầu của người dân làm trọng tâm, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính.