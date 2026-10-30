Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo thu hút 18 cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố tham dự gồm: Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm nêu rõ: Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển chiến lược khi yêu cầu chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”, lấy phương châm “Chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả” làm kim chỉ nam.

Đối với báo chí cách mạng nói chung và hệ thống báo chí địa phương nói riêng, đây vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh chính trị nặng nề. Báo chí địa phương là kênh thông tin sát dân nhất, gắn bó trực tiếp nhất với đời sống cơ sở. Do đó, đổi mới phương thức hoạt động có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để hội thảo đạt được các mục tiêu và đáp ứng đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 25-NQ/TW, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh mong muốn lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia và đại biểu tham dự chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền và truyền thông chính sách “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”. Thảo luận sâu về năng lực nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội; kinh nghiệm chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá và khả thi trong bối cảnh môi trường truyền thông hiện nay đang thay đổi nhanh chóng với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố đã chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm, cách làm về “Đi trước một bước trong truyền thông chính sách”. Qua đó, nhấn mạnh báo chí không chỉ thông tin sau khi chính sách được ban hành mà phải chủ động chuẩn bị nhận thức xã hội, giải thích vấn đề và tiếp tục theo dõi chính sách trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu dự hội thảo.

Từ thực tiễn hoạt động, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Ngô Quang Tự cho rằng: “Để truyền thông chính sách thực sự đi trước một bước, các cơ quan báo chí cần chủ động nắm bắt và dự báo chính sách; chuyển mạnh từ tư duy đưa tin sang chủ động phát hiện vấn đề, tham gia truyền thông ngay từ quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận trước khi chính sách được ban hành và triển khai”.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng tập trung trao đổi về chủ đề “Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số”. Các ý kiến cho rằng, làm chủ dòng thông tin chủ lưu trên không gian số không chỉ là thay đổi hình thức thể hiện, mà còn đòi hỏi đổi mới toàn diện quy trình làm báo, từ phát hiện vấn đề, lựa chọn cách tiếp cận, tổ chức sản xuất đến phản ứng nhanh và đưa sản phẩm đến đúng nhóm công chúng.

Dù phương thức có thay đổi thế nào, báo chí vẫn kiên định ba yêu cầu cốt lõi là tính chính xác, tính định hướng và trách nhiệm xã hội.

Ban Tổ chức phát động Cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Trong khuôn khổ hội thảo, Báo và Phát thanh, truyền hình các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng đã phát động Cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người của Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; tạo không gian sáng tạo để nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung số và công chúng phát hiện, ghi lại những hình ảnh, câu chuyện, khoảnh khắc có giá trị về di sản. Đồng thời, xây dựng nguồn tác phẩm ảnh, video clip có chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh đất và người Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung.