Thượng tướng Phạm Trường Sơn dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu)

Dự buổi lễ có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn khẳng định: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên cường trong chiến đấu, tận tụy trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đơn vị trực tiếp bảo vệ, phục vụ các cơ quan đầu não; trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị vừa bảo vệ an toàn Cơ quan Bộ Quốc phòng, vừa phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Lữ đoàn 144.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Những năm qua, Lữ đoàn 144 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn Sở chỉ huy - Cơ quan Bộ Quốc phòng và các mục tiêu đảm nhiệm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật không ngừng được nâng lên; đời sống bộ đội được quan tâm, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đảng bộ Lữ đoàn chú trọng xây dựng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Biểu dương những thành tích Lữ đoàn 144 đạt được, Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu thời gian tới, toàn Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác khoa học, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “Rắn như thép, vững như đồng, trong như gương” của Lữ đoàn.

Đại tá Nguyễn Đức Thi, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 144 trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án bảo vệ mục tiêu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tham mưu, chỉ huy, điều hành, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, xử trí chính xác các tình huống.

Tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Đồng thời, tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.