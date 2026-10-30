Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Đại biểu tham dự buổi hội thảo.

Hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, truyền thông chính sách và định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh nhấn mạnh vai trò của báo chí trong triển khai Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị. Trong đó, báo chí cần chủ động cung cấp thông tin, giải thích chính sách, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Chương trình hội thảo gồm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất với chủ đề “Đi trước một bước trong truyền thông chính sách” tập trung chia sẻ kinh nghiệm giải thích chính sách, nhận diện sớm những vấn đề truyền thông phức tạp, đưa thông tin đến công chúng vùng miền núi, biên giới và các nhóm dân cư có đặc điểm khác nhau. Các đại biểu trao đổi về yêu cầu truyền thông chính sách ngay từ quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện; tăng cường khả năng nắm bắt thực tiễn, dự báo và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đại biểu tham dự phiên hội thảo thứ nhất với chủ đề “Đi trước một bước trong truyền thông chính sách”.

Phiên thứ hai với chủ đề “Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số” tập trung thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng nội dung chính luận trên không gian mạng; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch; phát triển báo chí đa nền tảng và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, phân phối sản phẩm báo chí. Qua đó, nâng cao khả năng tiếp cận công chúng, tăng sức lan tỏa của thông tin chính thống và đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Tham gia hội thảo, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên có nội dung trao đổi về truyền thông chính sách đối với khu vực miền núi, biên giới - kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với Điện Biên, địa bàn có nhiều xã vùng cao, biên giới, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đồng đều. Thực tiễn đặt ra yêu cầu các cơ quan báo chí phải lựa chọn cách thức truyền tải phù hợp, bảo đảm thông tin chính sách dễ hiểu, sát nhu cầu của người dân; phát huy vai trò của báo chí trong kết nối chính quyền với cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và góp phần tạo đồng thuận trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách.

Thông qua hội thảo đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí địa phương; xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ tốt và năng lực làm chủ công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đơn vị phát động Cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” năm 2026.

Nhân dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng phối hợp phát động Cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” năm 2026. Cuộc thi nhằm quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người gắn với quần thể di sản; khuyến khích những góc nhìn sáng tạo, phản ánh sức sống của di sản trong đời sống đương đại. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 1/11/2026 đến 30/9/2027. Dự kiến, lễ công bố và trao giải tổ chức vào tháng 11/2027 tại Khu di tích danh thắng Yên Tử.