Phường Phương Liệt trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 594 đảng viên

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: QH

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt nhấn mạnh, 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là hành trình dài, gắn với những biến chuyển lớn lao của đất nước. Mỗi đảng viên có hoàn cảnh, môi trường công tác và những đóng góp khác nhau, song đều đáng trân trọng.

Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm tự hào, nguồn động viên để các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong đợt này, có 594 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phương Liệt được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: ND

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ông Trần Anh Quân, đảng viên Chi bộ 10 bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và tự hào khi được tổ chức Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện. Ông khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị hay hoàn cảnh nào, bản thân luôn nỗ lực giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên...

Thông tin về tình hình địa phương, đồng chí Nguyễn Minh Tiến cho biết, Đảng bộ phường Phương Liệt đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý, phát triển địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QH

Từ đầu năm 2026 đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã đoàn kết, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; kinh tế - xã hội duy trì ổn định; cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến; chính sách an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tiến, những kết quả đó có sự kế thừa truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó có công sức, tâm huyết của các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng lần này.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Bùi Thu Trang trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: QH

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần gương mẫu trong gia đình, cộng đồng dân cư; góp phần giữ gìn đoàn kết, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân; quan tâm dìu dắt, động viên thế hệ trẻ kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Đảng ủy phường cũng khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ phường Phương Liệt đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 198 đảng viên. Như vậy, qua hai đợt trao tặng trong năm 2026, có tổng số 798 đảng viên được ghi nhận, tôn vinh ở dấu mốc 35 năm tuổi Đảng.