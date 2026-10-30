Đảng ủy UBND tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Ninh Bình

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai; đại diện cấp ủy cơ sở và lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện các cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình tổ chức, hoạt động của Đảng bộ; những kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, chia sẻ những cách làm hiệu quả, giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long cho biết, thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành 5 nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc và các quy định về phân cấp trong công tác tổ chức, cán bộ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy UBND tỉnh phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương thành các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tiễn. Đến nay, Đảng ủy đã lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu ban hành 11/17 đề án trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham mưu nhiều chủ trương, phương án quan trọng về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp sở, cấp xã, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; sắp xếp các cơ sở giáo dục theo tiến độ yêu cầu.

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình đã trao đổi về những cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên; tham mưu Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, đề án triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đáng chú ý, tỉnh Ninh Bình đã triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, góp phần đổi mới phương thức giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng.

Thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng. Đây cũng là dịp để hai Đảng ủy tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu vận dụng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.