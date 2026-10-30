Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy NHNN; cùng đại biểu thuộc các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ và các đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy NHNN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được hoàn thiện, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng là phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị-Ảnh chinhphu.vn/DA

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng vận dụng kiến thức tập huấn vào thực tiễn, bảo đảm các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ được triển khai thống nhất, hiệu quả.

Theo chương trình, trong ngày 29/10, Hội nghị tập trung vào hai chuyên đề về công tác tuyên giáo, dân vận và công tác văn phòng cấp ủy.

Đối với công tác tuyên giáo và dân vận, các đại biểu được cập nhật kiến thức, kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Nội dung tập huấn nhấn mạnh vai trò của việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Toàn cảnh điểm cầu tại NHNN

Về công tác văn phòng cấp ủy, Hội nghị tập trung hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quy định số 399-QĐ/TW của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng nâng cao chất lượng tham mưu, soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu, bảo đảm an toàn bí mật nhà nước và bí mật của Đảng.

Theo chương trình, ngày 30/10, Hội nghị tiếp tục với chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung hướng dẫn các quy định về thi hành Điều lệ Đảng; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của tổ chức đảng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Chương trình cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các tổ chức đảng.

Việc tham dự Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng của NHNN cập nhật các quy định, hướng dẫn mới, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHNN trong tình hình mới.