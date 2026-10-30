Cầu Trần Hưng Đạo dồn lực hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027

Cầu Trần Hưng Đạo dần thành hình sau hơn 1 năm khởi công. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cầu Trần Hưng Đạo đang được nhà thầu dồn lực thi công liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ đề ra theo cam kết với chủ đầu tư. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Những trụ cầu đường dẫn phía Long Biên được thi công đồng loạt đảm bảo tiến độ chung toàn dự án. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Các nhịp cầu dẫn phía Long Biên cũng đã thành hình sau 1 năm công trình khởi công. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hạng mục trụ cầu dưới sông quan trọng nhất đã được nhà thầu hoàn thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cầu Trần Hưng Đạo đang được nhà thầu dồn lực thi công liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ đề ra theo cam kết với chủ đầu tư. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145m dần hình thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sau thời gian thi công, công trình hiện đạt tổng sản lượng khoảng 52%. Trong đó, đối với cầu chính, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ đã hoàn thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Dự án được kỳ vọng phân bổ lại dòng xe đi lại, giảm áp lực cho cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Long Biên, đồng thời mở thêm không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)