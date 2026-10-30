TP.HCM cần khám sức khỏe cho hơn 5,9 triệu người trong 2 tháng

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã báo cáo về kết quả triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân và những vấn đề sức khỏe đáng lưu ý được phát hiện qua quá trình thăm khám.

Theo ông Tăng Chí Thượng, tính đến 17 giờ ngày 29/10, TP.HCM đã khám sức khỏe cho 6.833.898 người, đạt 53,5% dân số. Trong đó, hơn 6,1 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tương đương 90%.

Riêng trong 3 ngày từ 26-29/10, thành phố khám thêm hơn 180.000 người, bình quân trên 60.000 người mỗi ngày.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại kỳ họp.

Phát hiện nhiều nguy cơ bệnh tật trong cộng đồng

Kết quả khám sức khỏe bước đầu cho thấy nhiều vấn đề sức khỏe cần được quan tâm, trong đó có những bệnh lý chưa được người dân nhận diện trước đó.

Đáng chú ý, qua phân tích gần 2 triệu hồ sơ sức khỏe, áp dụng khung phân tầng nguy cơ tim mạch trong 10 năm tới theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngành y tế xác định 355.290 người thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao.

Đây là những trường hợp vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chưa nhận biết bản thân đang thuộc nhóm nguy cơ đáng lo ngại. Việc phát hiện sớm, quản lý và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế các biến cố nghiêm trọng như đột quỵ và bệnh tim mạch.

TP.HCM phát hiện 24,9% học sinh sâu răng khi khám sức khỏe toàn dân.

Ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên, tỷ lệ tăng huyết áp được ghi nhận là 51,58%. Đáng lưu ý, nhóm trong độ tuổi lao động từ 18-60 tuổi cũng có tỷ lệ tăng huyết áp 18,3%, phần lớn các trường hợp trước đó chưa được phát hiện.

Đối với sức khỏe học đường, chương trình đã khám cho hơn 2,3 triệu học sinh trên tổng số khoảng 2,6 triệu học sinh toàn thành phố, đạt gần 90%. Qua thăm khám, ngành y tế ghi nhận 35% học sinh mắc tật khúc xạ và 24,9% bị sâu răng.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đây là những vấn đề cần được quan tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe học đường, nhằm phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập và chất lượng sống của trẻ.

Cần khám thêm khoảng 5,9 triệu người

Mặc dù đạt những kết quả bước đầu, tiến độ triển khai chương trình vẫn còn nhiều áp lực.

Theo Sở Y tế, thành phố cần khám thêm khoảng 5,9 triệu người trong hơn 2 tháng còn lại của năm 2026 để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân.

Số lượng chưa được khám tập trung chủ yếu ở gần 3 triệu người lao động, khoảng 2,4 triệu người dân tại cộng đồng, hơn 260.000 học sinh và hơn 270.000 sinh viên.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Y tế đề xuất 5 nhóm giải pháp, trong đó xác định doanh nghiệp là hướng đột phá do đây là nhóm có số lượng người cần khám lớn.

Ngành y tế đề nghị huy động trách nhiệm của người sử dụng lao động, bao gồm việc chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định pháp luật.

Thành phố cũng kiến nghị giao chỉ tiêu khám cho từng đơn vị thông qua Liên đoàn Lao động; đồng thời tổ chức khám ngay tại nơi làm việc, linh hoạt theo ca, ngoài giờ hoặc ngày nghỉ để tạo thuận lợi cho người lao động.

TP.HCM cần khám thêm khoảng 5,9 triệu người trong 2 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ tổ chức các đợt cao điểm khám tại xã, phường, khu phố; tăng cường điểm khám buổi tối và ngày nghỉ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người dân.

Một giải pháp khác được đề xuất là tháo gỡ vướng mắc về đối tượng được khám miễn phí, mở rộng cho sinh viên và người dân có thông tin nơi ở hiện tại được xác định trên ứng dụng VNeID, không phân biệt nơi thường trú hay tạm trú.

TP.HCM đồng thời cần huy động tối đa năng lực của hệ thống khám, chữa bệnh, trong đó có hơn 4.600 bác sĩ đã được tập huấn khám sức khỏe.

Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, việc tăng tốc triển khai không đồng nghĩa với hạ thấp yêu cầu chuyên môn. Ngành y tế sẽ tăng cường kiểm tra bộ tiêu chí chất lượng khám sức khỏe, công khai thông tin, bảo đảm kết quả thăm khám có giá trị thực chất trong phát hiện, quản lý và điều trị bệnh.

Song song với chương trình khám sức khỏe toàn dân, thành phố tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, chú trọng bảo đảm nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các trạm y tế.