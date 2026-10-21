Nỗ lực thoát nghèo

Anh Hồ Văn Xai, ở bản La Trọng, xã Dân Hóa, từng gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu chăn nuôi lợn. Có lứa lợn mẹ sinh 10 con nhưng do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, anh chỉ giữ lại được 1 con. Từ thất bại đó, anh kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tìm hướng phát triển đàn lợn phù hợp với điều kiện gia đình. Anh Xai chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khi bắt đầu nuôi lợn, do chưa có kinh nghiệm nên tôi gặp không ít vướng mắc, nhất là trong khâu phòng chống dịch bệnh”.

Để có vốn đầu tư, anh được Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 5 triệu đồng và vay thêm 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Từ năm 2024, anh đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, chuyển sang nuôi lợn nái sinh sản để chủ động nguồn con giống, vừa bán lợn con, vừa giữ lại nuôi thành lợn thịt, hiện gia đình anh duy trì 4 con lợn nái.

Anh cũng tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn, bò và gia cầm do địa phương tổ chức để áp dụng vào thực tế. Lợn con nuôi khoảng 1 tháng có thể bán với giá 1,5 triệu đồng/con; lợn thịt có giá khoảng 100.000 đồng/kg, trọng lượng từ 50-80 kg/con. Từ khi đầu tư mô hình đến nay, gia đình anh thu được gần 50 triệu đồng/năm. Ngoài chăn nuôi lợn, anh còn nuôi thêm 30 con gà, ngan, ngỗng để nâng cao thu nhập.

Mô hình nuôi lợn nái phát triển kinh tế gia đình của anh Hồ Văn Xai ở bản La Trọng, xã Dân Hóa - Ảnh: Q.N

Tại bản Bãi Dinh, chị Cao Thị Dung cũng lựa chọn chăn nuôi lợn bản để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2022, chị vay 150 triệu đồng từ NHCSXH để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi lợn bản lấy thịt. Trong quá trình chăn nuôi, chị từng bước tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân xã tổ chức. Đến nay, gia đình chị duy trì đàn lợn 21 con, nuôi hơn 40 con gà, 15 con ngan và trồng hơn 12.000 cây keo lai. Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của gia đình đạt hơn 60 triệu đồng/năm.

Chị Dung cho biết: “Gia đình tôi tận dụng rau, cây chuối rừng kết hợp với cám và bã rượu làm thức ăn cho lợn, góp phần giảm chi phí chăn nuôi. Các lớp tập huấn do Hội Nông dân xã tổ chức giúp tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế, từng bước phát triển mô hình, cải thiện thu nhập gia đình”.

Từ những mô hình cụ thể, Hội Nông dân xã Dân Hóa chú trọng vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình, phối hợp với NHCSXH tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi. Hội cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, khuyến khích hội viên trao đổi kinh nghiệm và lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Hóa Hồ Thị Keo cho biết: “Trước đây, đời sống của người dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, nhận thức về làm kinh tế còn hạn chế. Nhưng từ khi có các nguồn vốn vay ưu đãi cùng sự hướng dẫn, hỗ trợ của chính quyền và Hội Nông dân, nhận thức của người dân đã thay đổi tích cực. Bà con mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo”.

Hiện Hội Nông dân xã đang quản lý 19 tổ tiết kiệm và vay vốn với 801 hộ vay, tổng dư nợ hơn 52 tỉ đồng thông qua hoạt động ủy thác với NHCSXH. Nguồn vốn tạo điều kiện để hội viên đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế hộ gia đình. Theo đánh giá sơ bộ của hội, khoảng 40-50% số hộ trên địa bàn bước đầu phát triển kinh tế hiệu quả, có nguồn thu ổn định và vươn lên khá giả.

Dù đã có những chuyển biến tích cực, sản xuất của nhiều hộ dân Dân Hóa vẫn còn nhỏ lẻ, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật hạn chế, chi phí đầu vào và đầu ra sản phẩm thiếu ổn định. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ vốn, người dân cần được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và kết nối thị trường tiêu thụ. Việc phát triển, nhân rộng các mô hình nuôi lợn, nuôi bò sinh sản, trồng rừng kinh tế cần phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng đầu tư của từng hộ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và hướng tới thoát nghèo bền vững.